Statistik yang Membuat Mourinho Dipecat MU

: Jose Mourinho akhirnya resmi didepak dari kursi kepelatihan Manchester United setelah melalui 17 laga di Liga Primer Inggris. Meski rumor kepergiannya sudah berhembus sejak awal musim ini, realisasinya baru terjadi pada hari ini, Selasa (18/12).Kepergian Mourinho sebenarnya mudah diprediksi. Pasalnya, untuk kali pertama sejak 2014 ketika United masih ditangani Louis van Gaal, Liverpool mampu mengalahkan Manchester United.Pemecatan ini sekaligus menjawab kutukan musim ketiga Mourinho. Ya, pelatih berpaspor Portugal ini selalu dipecat ketika memasuki musim ketiga. Tercatat tiga kali ia dipecat pada musim ketiga, yaitu ketika menukangi Chelsea, Real Madrid, dan kini Manchester United.Tidak hanya itu, catatan gol The Red Devils selama dikomandoi Mourinho juga terbilang buruk. Dilansir Opta, United hanya mencetak rata-rata 1,62 gol tiap pertandingannya. Angka ini lebih rendah ketimbang David Moyes yang mencatatkan 1,65 gol per laga bersama United.Dari 17 pertandingan di liga, United baru menang tujuh kali, kalah lima kali, dan imbang lima kali. Catatan ini membuat The Red Devils hanya mampu bertengger di peringkat keenam klasemen sementara dengan nilai 26 angka, hanya terpaut satu poin dari Wolverhampton Wanderers di posisi ketujuh.Ditambah lagi, United memiliki catatan kebobolan yang buruk di liga. Dari 17 pertandingan, kampiun Liga Inggris 20 kali ini telah kebobolan 29 gol, padahal musim lalu mereka hanya kebobolan 28 gol dari 38 pertandingan.Catatan kebobolan Manchester United juga lebih banyak ketimbang Huddersfield Town yang menempati peringkat ke-19. The Terriers baru kebobolan 28 gol, padahal mereka terpaut 13 peringkat di liga.Selain itu, United baru mencetak 29 gol di liga musim ini. Catatan gol The Red Devils merupakan yang terendah dari penghuni enam besar klasemen Liga Primer Inggris.Ditambah lagi, selisih poin dengan Liverpool di puncak klasemen yang mencapai 19 poin menjadi capaian buruk lain United di bawah komando Mourinho. Ini juga menjadi catatan terburuk selama 28 tahun.Serangkaian statistik buruk ini tampaknya cukup membuat manajemen The Red Devils kehilangan kesabaran dan bergerak cepat untuk mengamankan masa depan klub.(ACF)