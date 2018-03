Lewat Video, Persija Kompak Minta Maaf kepada Viking

Dengan kerendahan hati Manajemen, pelatih, pemain dan keluarga besar @persijajkt minta maaf terkait beredarnya video viral yang menyingung hati dan perasaan suporter dan seluruh keluarga besar Persib Bandung. Mesti itu bukan kesengajaan namun kejadian itu tidak bisa dibenarkan. #GuePersijaGueMintaMaaf #PersijaJakarta #PersijaSelamanya

