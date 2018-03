Jadwal Liga 1 Hari Ini: Laga Perdana Persib, MU Jamu Barito

: Pekan pertama Liga 1 Indonesia 2018 kembali berlanjut hari ini, Senin 26 Maret. Persib Bandung akan menjalani laga perdananya di Liga 1 dengan menjamu PS TIRA di Stadion Gelora Bandung Lautan Api.Pertandingan ini menjadi pembuktian Maung Bandung setelah melakukan perombakan besar musim ini. Persib banyak melakukan bongkar-pasang skuat mulai dari pemain hingga pelatih setelah musim 2017 lalu hanya finis di posisi 13.Maung Bandung kini kedatangan sederet wajah baru seperti Bojan Malisic, Oh Inkyun, hingga pelatih anyar Roberto Carlos Mario Gomez. Hal itu yang membuat Persib lebih difavoritkan meraih kemenangan pada laga perdananya kontra PS TIRA.Pada pertandingan lain, Madura United akan menjamu Barito Putera di Stadion Gelora Ratu Pamelingan, Pamekasan. Laskar Sape Kerrab juga menjadi salah satu penantang serius di Liga 1 musim ini dengan bermaterikan pemain yang hampir merata di semua lini.Duet Christian Gonzales-Greg Nwokolo bisa menjadi andalan di lini depan. Sedangkan lini tengah mereka akan dipimpin Raphael Maitimo yang didatangkan dari Persib musim ini.16:00 WIB - Persib vs PS TIRA (Live Indosiar)18:30 WIB - Madura United vs Barito Putera (Live O Channel)(REN)