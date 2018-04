PT LIB Putuskan Laga Persija Kontra Persib Dihelat 30 Juni

Jadwal laga klasik Persija Jakarta versus Persib Bandung akhirnya terjawab. PT Liga Indonesia Baru (LIB) selaku operator kompetisi telah memutuskan bahwa pertandingan akan berlangsung pada 30 Juni mendatang.Awalnya, Persija kontra Persib Bandung pada pekan keenam Liga 1 sedianya dilaksanakan 28 April di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Namun mengalami perubahan jadwal. Salah satu alasan laga itu ditunda yakni tidak keluarnya surat izin keamanan dari pihak Polda Metro Jaya.Menurut COO PT LIB Tigorshalom Boboy, ada imbauan dari pihak kepolisian untuk memindahkan jadwal pertandingan tersebut. Imbauan itu disampaikan dalam surat resmi dari pihak kepolisian yang bernomor B/9069/IV/2018/Datro."Pertimbangan utama pihak kepolisian lebih pada aspek keamanan. Hal itu dikarenakan pelaksanaan laga Persija vs Persib berdekatan dengan perayaan hari buruh," jelas Tigor.Terkait jadwal pengganti, lanjut Tigor, pihaknya langsung mengadakan koordinasi dengan pihak-pihak terkait. Mulai dari klub, pihak pengamanan, dan juga kebutuhan pelaksanaan siaran langsung televisi.PT LIB juga tidak hanya berhubungan dengan Persija dan Persib, namun juga berkoordinasi dengan dengan beberapa klub lain yang berpotensi kena imbas pemindahan jadwal Persija versus Persib."Jadi aspek yang harus dipertimbangkan sangat banyak. Tidak hanya mengacu pada jadwal yang available antara kedua tim yang bertanding. Kami harus juga mempertimbangkan jadwal tim-tim lain, faktor keamanan dan kebutuhan hak siar televisi. Masing-masing akan terintegrasi dan terkait erat,"ujar Tigor.Setelah mempertimbangkan beberapa aspek tersebut, maka laga Persija vs Persib akan digeser pada 30 Juni 2018. Bukan pada 3 Mei seperti yang diumumkan."Kami sudah berkoordinasi dengan semua pihak yang terkait. Pelaksanaan pertandingan Persija vs Persib pada 30 Juni 2018 ternyata paling memungkinkan dan mereka tak menemui kendala berarti," ungkap Tigor.Pada klasemen sementara Liga 1 2018 hingga pekan kelima, Persija saat ini menduduki peringkat kedua dengan torehan 10 poin. Sedangkan Persib berada di peringkat ketujuh dengan koleksi delapan poin. (Liga Indonesia)(ASM)