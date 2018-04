Tahapan Dapat Lisensi Pelatih Sepak Bola D Hingga A AFC Pro

: Banyak yang bertanya-tanya bagaimana proses menjadi pelatih sepak bola profesional. Semua orang memang bisa menjadi pelatih atau ditunjuk menjadi pelatih. Namun, untuk melatih suatu kesebelasan atau tim yang mengikuti kompetisi profesional tidaklah sekadar bisa melatih.Setiap kompetisi memiliki regulasi terkait lisensi kepelatihan. Seorang pelatih misal diharuskan mengikuti serangkaian kursus untuk bisa mendapatkan lisensi kepelatihan. Lisensi kepelatihan itu ibarat ijazah yang menjadi modal seseorang untuk menjadi pelatih kesebelasan.Tahap pertama untuk mendapatkan lisensi adalah orang tersebut harus mengikuti kursus kepelatihan Lisensi D terlebih dahulu. Lisensi D adalah dasar dan tahap awal karir pelatih. Di Inggris, Lisensi D dikenal dengan kursus Level 1. Kursus Lisensi D biasanya bersifat lokal (nasional), kerap diselenggarakan oleh Asprov-Asprov PSSI.Setelah mendapatkan Lisensi D, tahap berikutnya adalah Lisensi C AFC. Syaratnya sudah melatih selama 1-2 tahun dan harus melengkapi sertifikat D nasional PSSI. Waktu pelatihan selama 2 minggu dan yang dipelajari ialah teori dan praktek sepak bola.Selanjutnya Lisensi B AFC. Syaratnya sudah malatih tim amatir selama 1-2 tahun dengan melengkapi modul program latihan. Proses pengambilan Lisensi B ini waktunya dua bulan. Sebulan praktek di sepak bola profesional sebagai syarat mengikuti ujian tahap awal. Kemudian dilanjutkan ujian tahap akhir juga harus melengkapi dengan Lisensi C AFC.Setelah itu, tahap pengambilan Lisensi A AFC. Syaratnya harus lulus Lisensi B AFC dan sudah melatih tim profesional selam 2-3 tahun dengan melengkapi modul program latihan. Waktunya selama 3-6 bulan. Sebulan praktek dan teori di lokasi tersebut setelah itu semusim melengkapi modul program latihan di tempat melatihnya di tim profesional dan melaporkannya. Selanjutnya mengikuti kembali tes dan ujian akhir.Level berikutnya adalah Lisensi A Pro. Level ini menjadi tingkat akhir sebagai syarat menjadi pelatih profesional.PSSI bakal menggelar kursus Lisensi Pro AFC yang diselenggarakan di Hotel dan Lapangan UNY Yogyakarta dari 14 hingga 20 April. Empat pelatih asing juga mengikuti kursus ini. Antara lain Adam bin Abdulah, Ong Kim Swee, Elavaran dari FAM Malaysia dan Fujiwara dari JFA Jepang.Daftar Peserta AFC Lisensi Pro1. Djajang Nurjaman (PSMS Medan)2. Bambang Nurdiansyah3. Aji Santoso (Persela Lamongan)4. Wolfgang Pikal5. Rudy Eka Priyambada (PS TIRA)6. Joko Susilo (Arema FC)7. Liestiadi (Celebest FC)8. Hanafing9. Tony Ho (Persipura)10. Emral Abus11. Rahmad Darmawan (Sriwijaya FC)12. Iwan Setiawan13. Nil Maizar14. Indra Sjafri15. Widodo C Putro (Bali United)16. Yeyen Tumena (Bhayangkara FC)17. Mundari Karya18. Yunan Helmi (Barito Putera)19. Adam bin Abdulah (FAM Malaysia)20. Ong Kim Swee (FAM Malaysia)21. Elavaran (FAM Malaysia)22. Fujiwara (JFA Japan)23. Syafrianto Rusli (Semen Padang FC)24. Seto Nurdiantara (PSS Sleman)(RIZ)