Gol Tunggal Osvaldo Haay Menangkan Persebaya

: Persebaya Surabaya sukses menjungkalkan tamunya, Bhayangkara FC, dengan skor tipis 1-0. Bermain di kandang sendiri, Gelora Bung Tomo, Senin (26/11), malam tadi, gol tunggal Osvaldo Haay memastikan Bajul Ijo mengantongi poin penuh.Bermain di kandang lawan tidak membuat Bhayangkara gentar. The Guardian bahkan nyaris membuka skor lebih dulu di menit kedua lewat Wahyu Subo Seto. Beruntung bagi Persebaya karena kiper mereka, Miswar Saputra, siaga menghalau peluang Bhayangkara.Persebaya hampir unggul di menit ke-39. Mendapat umpan Oktafianus Fernando, David da Silva melepaskan tembakan yang masih membentur tiang gawang.Persebaya akhirnya membuka skor di menit ke-42. Menerima umpan silang Oktafianus Fernando, Osvaldo Haay menanduk bola tanpa mampu dihalau kiper The Guardian, Wahyu Tri Nugroho.Di babak kedua, Bhayangkara mencoba membombardir gawang Persebaya. Sayang sepakan Vendry Mofu di menit ke-59 masih melebar.Persebaya nyaris menggandakan keunggulan di menit ke-63. Namun tendangan bebas David da Silva masih mengarah tepat ke penjaga gawang Bhayangkara.Vendry kembali mendapat peluang di menit ke-69. Sayang tendangannya dari luar kotak penalti masih membentur tiang gawang.Kedua tim mencoba mencetak gol tambahan di laga ini. Sayang penyelesaian akhir yang buruk membuat skor 1-0 bertahan hingga wasit meniup peluit panjang.Hasil ini membawa Persebaya naik ke peringkat enam dengan 47 poin dari 32 laga. Sementara Bhayangkara tertahan di posisi keempat dengan nilai 49 dari 32 pertandingan.Susunan pemain:Persebaya (4-3-3): M. Saputra; O. Dutra, F. Imbiri, M. Syaifuddin, R. Sanadi; M. Solikin, F. Eko ('86 Y. Pahabol), R. Saputra (C) ('70 O.K. John); O. Fernando ('92 M. Hidayat), D. da Silva, O. HaayBhayangkara (4-3-2-1): W. Nugroho; J. Mulyana ('46 A. Sanda), I. Kahfi (C), Nurhidayat, D. Saputra; A. Alis, Y. Lee, S. Seto; V. Mofu ('69 M. Wanewar), P. Sergio; H. Dzumafo ('57 M. Rohman)