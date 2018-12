Arema Bidik Striker seperti Noh Alam Shah

Arema FC mencari striker baru untuk menjalani musim 2019. Sejumlah nama striker asing pun telah dibidik oleh tim berjuluk Singo Edan ini.Asisten pelatih Arema FC, Kuncoro, mengaku timnya membutuhkan striker seperti mantan pemain Arema di era 2009-2012, Noh Alam Shah.Pemain yang akrab disapa Along itu diakui Kuncoro tak hanya memiliki skill individu, tetapi juga mempunyai tenaga dan permainan yang keras."Punya skill itu otomatis. Untuk Arema sebisa mungkin nyari tipe striker seperti Along. Punya skill, bertenaga, keras," kata Kuncoro, Sabtu 22 Desember 2018.Sosok Along bisa disebut sempurna. Pasalnya, striker asal Singapura itu pernah mengantarkan Arema juara Indonesia Super League (ISL) 2010.Selain itu, Along juga dinobatkan sebagai top skorer sepanjang masa di Piala AFF. Itulah mengapa, Arema merindukan sosok pemain yang gantung sepatu pada 2015 lalu itu."Jadi dia bisa bisa membangkitkan semangat teman-temannya waktu main dan yang lebih penting punya naluri gol tinggi," sambungnya.Saat ini, manajemen Arema FC mulai mengumpulkan sejumlah nama striker asing. Namun, siapa saja nama penyerang yang dibidik masih belum dibuka."Kenapa kesannya Arema tidak terbuka, beda dengan klub lain. Saya trauma kejadian musim lalu, mengincar salah satu striker ternyata disabet tim Thailand," kata General Manager Arema FC, Ruddy Widodo.(ASM)