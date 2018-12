Jadwal Siaran Langsung MU vs Arsenal

: Liga Primer Inggris akan memainkan laga tengah pekan mereka, Kamis 6 Desember dini hari nanti. Satu laga yang cukup panas akan tersaji di pekan ke-15 ini antara Manchester United kontra Arsenal.Kedua tim akan bentrok di Stadion Old Trafford demi merebut poin penuh untuk memperbaiki posisi. Inkonsistensi penampilan Red Devils dan The Gunners membuat posisi mereka masih stagnan di klasemen.MU masih belum bisa bangkit dari papan tengah di urutan delapan. Sedangkan Arsenal masih terpaku di posisi empat klasemen dengan selisih poin yang cukup jauh dari para pesaing.Terlebih bagi Red Devils yang menjadikan musim ini torehan terburuk mereka dalam 29 tahun terakhir. MU baru mengoleksi 22 poin, terpaut 19 poin dari pemuncak klasemen Manchester City.Selain laga MU kontra Arsenal, sejumlah laga menarik Liga Primer pun akan tersaji. Mulai dari Burnley kontra Liverpool hingga Tottenham Hotspur yang akan melawan Southampton.02:45 WIB - Burnley vs Liverpool02:45 WIB - Fulham vs Leicester City02:45 WIB - Wolverhampton vs Chelsea02:45 WIB - Everton vs Newcastle United03:00 WIB - Manchester United vs Arsenal (Live RCTI)03:00 WIB - Tottenham Hotspur vs Southampton01:30 WIB - Atletico Madrid vs Sant Andreu01:30 WIB - Girona vs Deportivo Alaves02:30 WIB - Sevilla vs Villanovense02:30 WIB - Villarreal vs Almeria02:30 WIB - Real Sociedad vs Celta Vigo03:30 WIB - Barcelona vs Cultural Leonesa03:00 WIB - Real Valladolid vs Mallorca19:00 WIB - Thailand vs Malaysia18:30 WIB - PSMS Medan vs PS TIRA (Live Indosiar)14:45 WIB - PSCS Cilacap vs Persib Bandung (Live RCTI)(REN)