FIFA Investigasi Dugaan Rasial yang Menimpa Pogba dan Dembele

FIFA telah mengkonfirmasi sedang mengumpulkan laporan terkait kasus rasial yang menimpa pemain tim nasional Prancis. Suporter Rusia diduga melakukan nyanyian rasial saat laga timnas Rusia vs Prancis, Rabu 28 Maret dini hari WIB.Paul Pogba dan Ousmane Dembele termasuk di antara pemain yang dikatakan menjadi sasaran dengan fans Rusia menirukan suara monyet saat keduanya menguasai bola.Pogba dan Dembele belum mengomentari dugaan nyanyian rasial dalam laga yang berkesudahan untuk kemenangan Prancis 3-1 itu. Akan tetapi, FIFA mengonfirmasi bahwa mereka sedang mengumpulkan bukti. Di sisi lain, federasi sepak bola Rusia (RFU) belum mau berkomentar."FIFA mengumpulkan berbagai laporan pertandingan dan bukti potensial terkait dengan insiden diskriminatif yang dilaporkan di media, termasuk laporan dari pengamat FARE [Football Against Racism di Eropa] yang hadir di pertandingan itu," kata seorang juru bicara FIFA."Tolong mengerti, sampai kami mengevaluasi semua informasi yang tersedia, kami tidak dapat berkomentar lebih lanjut," tegasnya.Sementara itu, Menteri Olahraga Prancis, Laura Flessel menyerukan agar FIFA segera mengambil tindakan. Pasalnya, ini terjadi di tingkat internasional."Rasial tidak memiliki tempat di lapangan sepakbola," tulis Flessel di twitter bersama foto tim Prancis yang berbaris sebelum pertandingan."Kita harus bertindak bersama di tingkat Eropa dan internasional untuk menghentikan perilaku tak tertahankan ini."Pekan lalu UEFA membuka proses disipliner terhadap suporter Zenit St Petersburg setelah nyanyian rasial yang diduga terdengar selama pertandingan Liga Europa melawan RB Leipzig.Ironis jika melihat kasus rasial terjadi di Rusia sebab mereka adalah tuan rumah Piala Dunia 2018. Sementara itu, Stadion Krestovsky -tempat berlangsungnya laga Rusia vs Prancis- adalah tempat untuk semifinal Piala Dunia pada 10 Juli, serta pertandingan grup termasuk Rusia vs Mesir, Brasil vs Costa Rica dan Nigeria vs Argentina.(KRS)