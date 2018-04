Prediksi CSKA Moscow vs Arsenal: Awas, Tergelincir Arsenal!

: CSKA Moscow wajib menang setidaknya 3-0 untuk menembus semifinal Liga Europa. CSKA tertinggal 4-1 pada leg pertama ketika bertandang ke markas Arsenal pekan lalu.Memang bukan tugas mudah bagi CSKA untuk mengejar defisit gol. Apalagi, mereka dilanda inkonsistensi di level domestik.Sempat meraih tiga kemenangan beruntun, CSKA menelan kekalahan pada pertandingan terakhir melawan Dinamo Moscow.Namun, hal yang bisa membuat CSKA percaya diri adalah semua pemain dalam kondisi fit. Duet Ahmed Musa dan Pontus Wernbloom masih diandalkan untuk membongkar pertahanan The Gunners.Di lini tengah, Aleksandr Golovin dan Alan Dzagoev menjadi tumpuan. Di sisi sayap, ada Konstantin Kuchaev dan Kirill Nababkin.Sementara di kubu Arsenal, Alexandre Lacazette tetap dipasang sebagai ujung tombak. Nantinya, Jack Wilshere dan Mesut Oezil membantu dari lini kedua. Ada juga Danny Welbeck yang bisa menjadi pemecah kebuntuan andai Lacazette mentok.Lini belakang, Laurent Koscielny menjadi tembok pertahanan yang diduetkan bersama Shkodran Mustafi.Secara di atas kertas, kekuatan Arsenal lebih baik ketimbang CSKA. Akan tetapi, menganggap remeh CSKA adalah hal yang keliru.Arsenal bisa berkaca kepada AS Roma. Serigala Ibu Kota mampu membalikkan keadaaan seusai dikalahkan Barcelona pada leg pertama. Oleh karena itu, tidak ada hal yang mustahil dalam permainan 90 menit.Hal itu juga disadari oleh manajer Arsene Wenger. Menurutnya, dalam sepak bola semuanya masih bisa terjadi. Contoh terdekat ialah Blaugrana yang harus tersingkir dari Liga Champions.“Kami tahu Liga Europa adalah target utama kami, berusaha melaju sejauh mungkin. Pertandingan Selasa malam (Roma vs Barcelona) adalah peringatan buat kami. Sangat penting memulai laga dengan positif,” kata Wenger.Menilik skuat Arsenal, Henrikh Mkhitaryan tampaknya tidak bisa bermain lantaran mengalami cedera. Pun begitu Granit Xhaka dan David Ospina.Well, apakah CSKA bisa membalikkan keadaan dan melaju ke semifinal? Atau tim tamu yang akhirnya berpesta? Kita nantikan saja.CSKA Moscow: Akinfeev, Ignashevich, Berezutski, Aleksei Berezutski, Nababkin, Golovin, Natkho, Dzagoev, Kuchaev, Wernbloom, MusaArsenal: Cech, Bellerin, Mustafi, Koscielny, Monreal, Ramsey, Elneny, Welbeck, Wilshere, Oezil, Lacazette6/4/2018: Arsenal 4 - 1 CSKA Moscow2/11/2006: Arsenal 0 - 0 CSKA Moscow17/10/2006: CSKA Moscow 1 - 0 ArsenalPrediksi medcom.id: 50-50(ASM)