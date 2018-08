Ribuan Suporter Antre Tiket Final Piala AFF U-16 Sejak Semalam

Timnas Indonesia U-16 akan berlaga di final Piala AFF U-16 melawan Thailand pada Sabtu 11 Agustus 2018 malam. Ribuan suporter bakal memadati Gelora Delta Sidoarjo.Sejak Jumat 10 Agustus malam, sudah terlihat ribuan penonton mengantre di depan loket tiket stadion Gelora Delta Sidoarjo. Mereka terpaksa mengantre tiket lebih awal lantaran khawatir tidak mendapatkan tiket nonton.Padahal, loket baru dibuka pada Sabtu, pukul 09.00 WIB. Namun, prestasi dan permainan timnas Indonesia tak membuat kendor suporter meski telah mengantre berjam-jam."Loket baru dibuka besok (red-hari ini), pukul 09:00 WIB," terang Media Officer PSSI, Bandung Saputra saat dikonfirmasi awak media.



Ia menerangkan, dalam laga pertandingan Final Indonesia melawan Thailand, panitia sudah menyiapkan kurang lebih 19.300 lembar tiket pertandingan. Tiket tersebut bakal dijual dengan cara on the spot.



"Lima ribu tiket sudah terjual habis melalui online sejak beberapa hari yang lalu. Jadi, total seluruhnya sebanyak 24.309 an lembar tiket," singkatnya.



Sementara, salah satu suporter, Hari Sanjaya mengatakan, pertandingan final kali ini merupakan momentum yang langka. Menurutnya, sudah saatnya timnas Indonesia menjadi juara.



"Sudah lama Timnas Indonesia tidak pernah menjadi juara. Jadi, ini kesempatan bagi Indonesia untuk meraih juara. Dan ini merupakan momen yang langka. Dan saya ingin sekali bertemu secara langsung dengan Bagus Kahfi topskorer piala AFF U-16," harapnya.



Hal senada juga disampaikan suporter asal Tuban, Jawa Timur, Hadi Purnomo. Ia mengaku sengaja berangkat dari rumahnya hanya untuk menyaksikan langsung Timnas Indonesia saat bertanding melawan Thailand.



"Berangkat berempat sama teman-teman. Alhamdulillah sejak pukul 19.00 WIB sudah sampai di sini. Ingin menyaksikan langsung," katanya dengan semangat.



Dalam laga final, pihaknya sengaja berangkat lebih awal dikarenakan agar tidak sampai kehabisan tiket. "Pastinya banyak sekali yang ingin melihat langsung. Mudah-mudahan Indonesia menang," tambahnya.



Pantauan di lapangan, sejak pukul 20:00 wib, beberapa kelompok suporter sudah memadati kawasan Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Pengantre tiket sudah mengular di sebelah utara Stadion hingga kesebelah selatan. Sejumlah kelompok suporter rela membawa tikar bahkan sarung untuk menghangatkan tubuhnya. Bahkan untuk sekadar menghabiskan waktu, sejumlah suporter bermain kartu remi.

