Drogba Akhirnya Mantapkan Diri untuk Pensiun

: Didier Drogba akhirnya memantapkan diri untuk pensiun sebagai pesepak bola. Kepastian itu dikonfirmasi legenda Chelsea tersebut lewat media sosial pada Rabu 21 November waktu setempat.Rencana pensiun sebetulnya sudah dikonfirmasi Drogba pada awal 2018. Tepatnya pada Maret. Ketika itu, eks penyerang timnas Pantai Gading tersebut mengumumkan pensiun ketika musim Divisi Kedua Liga Amerika Serikat (USL) berakhir.Tapi, Drogba sempat memberi sinyal berubah pikiran pada akhir musim 2018. Ia seolah mengumumkan ingin menunda pensiun dengan mengunggah salah satu adegan film "The Wolf of Wall Street" yang diperankan Leonardo DiCaprio. Saat itu, DiCaprio sedang mengumumkan niatnya untuk bertahan di perusahaannya.Tak ingin simpang siur masa depannya berkelanjutan, Drogba akhirnya mengumumkan keyakinannya untuk pensiun lewat twitter miliknya."Ketika saya memikirkan 20 tahun terakhir karier profesional saya, melihat gambar ini tidak dapat membuat saya lebih bangga dengan apa yang saya capai sebagai pemain. Tetapi, hal paling penting adalah bagaimana perjalanan ini saya bentuk," tulis Drogba lewat akun twitter miliknya."Jika ada yang memberi tahu Anda bahwa impian Anda terlalu besar, katakan saja terima kasih dan cobalah bekerja lebih keras dan lebih pintar untuk mewujudkannya," lanjut pernyataannya."Saya ingin berterima kasih kepada semua pemain, manajer, tim, dan fan yang saya temui dan membuat perjalanan saya makin maju," tuturnya.Drogba memulai karier profesionalnya pada musim 1998--1999. Saat itu, ia bergabung dengan Le Mans. Kemudian, ia bermain selama empat musim dan membuat 72 penampilan. Dalam total penampilan itu, ia menyumbang 15 gol.Usai itu, Drogba melanglang buana ke berbagai klub seperti Guingamp, Marseille, Chelsea, Shanghai Shenhua, Galatasaray, Montreal Impatc, dan Phoenix Rising.Chelsea menjadi klub tersukses yang dibelanya sepanjang karier Drogba. Terhitung, ia memperkuat The Blues dalam dua periode.Pada periode pertama, Drogba memperkuat Chelsea selama delapan musim. Selama itu, ia membuat 341 penampilan dan menyumbang 157 gol di seluruh kompetisi. Drogba juga sukses meraih 12 gelar untuk The Blues.Kemudian, Drogba kembali ke Chelsea pada musim 2014--2015. Dalam periode tersebut, ia sukses membawa The Blues meraih dua gelar. Salah satunya adalah gelar Liga Champions. (Goal)(FIR)