Pelatih Kroasia: Sepak Bola akan Pulang ke Inggris

: Kroasia harus menelan kekalahan dari Inggris pada matchday keenam penyisihan Grup 4 UEFA Nations League A 2018--2019, Minggu 18 November. Pada laga tersebut, Vatreni kalah dengan skor 1-2.Pelatih Kroasia Zlatko Dalic menerima kekalahan timnya dengan lapang dada. Ia merasa Inggris memang pantas meraih kemenangan pada laga tersebut. Bahkan, Dalic menyebut sepak bola akan kembali ke Inggris (Football is Coming Home). Jargon yang diserukan para suporter Three Lions di Piala Dunia 2018."Sepak bola kembali ke asalnya segera. Saya pikir Inggris sudah membuktikannya di Piala Dunia. Mereka sudah melebihi ekspektasi. Mereka memiliki tim muda dan sangat cepat. Ini yang sangat diperlukan dalam sepak bola modern," ujar Dalic."Saya ingin mengucapkan selamat kepada Inggris dengan kemenangan yang pantas dan atas keberhasilan mereka lolos ke semifinal UEFA Nations League. Kami tidak bermain bagus pada babak pertama dan kami sedikit kurang beruntung saat kami bermain imbang 0-0 di babak pertama," lanjutnya.Kekalahan ini membuat Kroasia harus finis di posisi buncit dengan mengoleksi empat poin. Mereka pun harus turun kasta ke League B.Sebaliknya, Inggris berhak finis di posisi puncak klasemen dengan mengoleksi tujuh poin. Dengan demikian, Three Lions berhak lolos ke babak semifinal. (Sportsmole)(PAT)