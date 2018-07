Sturridge Berpeluang Kembali ke Skuat Inti Liverpool

Striker Liverpool, Daniel Sturridge, akan mendapat tempat khusus di skuat utama jika kondisinya tetap fit dan terbebas dari cedera. Hal itu dinyatakan langsung oleh pelatih The Reds, Juergen Klopp."Daniel (Sturridge) adalah pemain luar biasa. Jika dia fit, dia akan berperan besar dalam tim. Selain itu, saya juga tidak mempermasalahkan jika dia harus berlatih secara terpisah," kata Klopp.Liverpool menang besar atas Manchester United dengan skor 4-1 pada laga lanjutan turnamen International Championship Cup (ICC) 2018, Minggu 29 Juli dini hari WIB. Saat itu, kedua tim sama-sama memanfaatkan laga untuk menjajal para pemain pelapis.Turnamen pramusim tersebut juga menjadi ajang pembuktian Sturridge jika masih ingin berkiprah bersama Liverpool. Bomber berusia 28 tahun itupun diturunkan dalam tiga pertandingan terakhir dan ikut mencetak satu gol saat menaklukkan United.Kontribusi Sturridge yang tetap tajam membuat Klopp tergugah untuk melibatkannya kembali ke dalam skuat inti Liverpool. Namun, ia tidak akan memaksakan Sturridge tampil terlalu sering, mengingat adanya riwayat cedera yang cukup buruk."Ketika datang ke sini (Liverpool), saya senang akhirnya bisa bekerja sama dengan Sturridge. Tapi setelah itu, dia malah harus berkutat dengan cedera," ujar Klopp."Sebetulnya, dia tidak harus tampil sebanyak 50 pertandingan per semusim. Namun, saya harap dia bisa main di beberapa laga penting saja. Jadi, seperti itulah rencananya," lanjut dia.Tempat Sturridge di skuat utama Liverpool harus raib akibat rentan cedera. Imbasnya, dia terpaksa dipinjamkan ke West Bromwich Albion pada paruh kedua musim 2017--2018.Selama berstatus sebagai pemain pinjaman, Sturridge hanya tampil sebanyak enam laga karena cederanya kembali kambuh. Selain itu, dia juga gagal menyelamatkan The Baggies dari zona degradasi.(KAU)