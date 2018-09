Timnas Brasil Masih Terlalu Kuat untuk Amerika Serikat

Timnas Amerika Serikat (AS) belum mampu membendung perlawanan Brasil. Meski menjadi tuan rumah di Stadion MetLife, mereka tetap kalah dengan skor, 0-2.AS dan Brasil saling bentrok untuk memainkan laga persahabatan pada Sabtu 8 September WIB. Jalannya laga tampak berat sebelah karena statistiknya menguntungkan Brasil.Brasil yang dibesut Tite menggunakan formasi 4-3-3. Dia lebih memilih langsung memainkan penyerang utama seperti Firmino, Neymar dan Douglas Costa.Strategi itu terbilang cukup ampuh karena dua gol kemenangan tercipta pada babak pertama. Selain itu, aliran bola juga bisa dikuasai hingga 64 persen.Firmino berhasil memanfaatkan assist Douglas Costa untuk membuka keunggulan Brasil pada menit ke-11. Setelah itu, giliran Neymar yang menggandakan keunggulan lewat tendangan penalti pada menit ke-43.Baik AS maupun Brasil sempat melakukan pergantian pemain cukup banyak pada babak kedua. Namun, tidak ada gol tambahan yang tercipta hingga peluit panjang berbunyi.Dalam sejarah pertemuan kedua tim, AS memang jarang menang atas Brasil. Terhitung dari 16 laga kontra Brasil (termasuk laga terkini), mereka baru bisa menang dua kali.Amerika Serikat: Steffen, Brooks, Yedlin, Miazga, Robinson, Trapp (Roldan), Adams, Mckennie (Delgado), Wood (Zardes), Ariola (Acosta), Green (Weah).Brasil: Alisson, Filipe Luis, Thiago Silva (Dede), Marquinhos, Douglas Costa (Willian), Philippe Coutinho (Lucas Paqueta), Casemiro, Fred (Arthur), Fabinho, Neymar (Everton), Roberto Firmino (Richalison).(KAU)