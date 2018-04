Jadwal Siaran Langsung Barcelona vs Roma & Liverpool vs City

: Leg pertama perempat final Liga Champions 2017--2018 masih menyisakan dua pertandingan lagi. Pertandingan tersebut adalah Barcelona kontra AS Roma dan Liverpool yang akan mengadapi Manchester City, Kamis 5 April dini hari.Azulgrana kembali mendapat tantangan dari Roma yang tercatat telah empat kali bertemu di Liga Champions sejak 2002 lalu. Dari rekor empat pertemuan, statistik memperlihatkan hasil yang merata bagi kedua tim.Barcelona mampu mengemas satu kemenangan pada laga terakir dengan skor mencolok 6-1. Sedangkan Roma sempat meraih kemenangan 3-0 pada 2002 lalu.Dua laga sisanya kerap berakhir dengan hasil imbang 1-1 bagi kedua tim. Namun, Barcelona sempat meraih sekali kemenangan pada laga uji coba kontra Roma dengan skor 3-0.Membuat laga dini hari nanti diprediksi akan berjalan sengit. Terleibh kedua tim saat ini bertemu di perempat final, tidak seperti empat pertemuan sebelumnya yang kerap saling bentrok di fase grup.Sementara, laga Liverpool kontra Manchester City pun menjadi perhatian lain. Sejarah panjang rivalitas kedua tim di Liga Primer Inggris maupun turnamen domestik lainnya mewarnai laga nanti.The Reds tercatat masih superior dari enam pertemuan terakhir dari City. Tiga kemenangan mampu diamankan Liverpool dari City yang kesemuanya terjadi di Liga Primer.Liverpool dan City pun sempat bermain imbang sebanyak dua kali dari enam pertemuan tersebut. Namun, yang membuat Liverpool sedikit menyimpan dendam adalah karena satu kekalahan yang dialami mereka cukup telak, yakni 0-5.01:45 WIB - Barcelona vs AS Roma (Live SCTV/Bein Sports 2)01:45 WIB - Liverpool vs Manchester City (Live Bein Sports 1)(REN)