Serang Bus Manchester City, Hukuman Berat Menanti Liverpool

: Kemenangan Liverpool atas Manchester City pada leg pertama perempat final Liga Champions 2017--2018 bakal ternoda. UEFA telah menyelidiki kasus serangan bus City jelang laga, dan ancaman hukuman menanti.Insiden itu terjadi saat skuat The Citizens hendak memasuki Stadion Anfield. Bus mereka dilempari proyektil, botol, dan kembang api.Memang tak ada pemain atau ofisial yang mengalami cedera, namun dua polisi dilaporkan cedera. Dua petugas itu terluka karena berupaya mengamankan bus menuju Stadion Anfield.Meski mengaku tak ada pemainya yang mengalami luka-luka, pelatih Josep Guardiola tetap menyayangkan insiden itu. Alih-alih mengecam sikap buruk fan Liverpool, ia lebih menyoroti lemahnya sektor pengamanan sehingga para suporter begitu leluasa melakukan penyerangan."Biasanya ketika polisi tahu itu akan terjadi, mereka mencoba untuk menghindari agar insiden itu tidak terjadi. Saya tidak mengharapkan itu dari pihak Liverpool," terang mantan pelatih Barcelona.Kubu Liverpool sudah melayangkan permohonan maaf secara terbuka. Akan tetapi, UEFA tetap menanggapi serius insiden tersebut.Berdasarkan keterangan Sky Sports, The Reds didakwa bersalah karena sejumlah pelanggaran, mulai dari menyalakan kembang api, melempar benda-benda berbahaya, bertindak merusak, dan gagal mengontrol keramaian.Beberapa sanksi yang mungkin dijatuhkan kepada Liverpool di antaranya; membayar denda hingga larangan suporter memberikan dukungan langsung di lapangan.Pekan depan, kubu The Reds dijadwalkan gantian tandang ke Manchester untuk melakoni leg kedua di mana mereka hanya butuh hasil imbang atau setidaknya kalah dengan selisih tidak lebih dari tiga gol untuk maju ke babak semifinal.(ACF)