Jadwal Siaran Langsung City vs Liverpool dan Roma vs Barcelona

Perempat final Liga Champions 2017--2018 akan memainkan leg kedua. Pada dini hari nanti bakal bertarung empat klub yang akan menentunkan langkah mereka ke fase berikutnya.Salah satunya adalah AS Roma yang ingin memperpanjang asa untuk bisa bertahan semaksimal mungkin di pentas tertinggi Benua Biru ini. Tapi tugas berat harus mereka jalani dalam menjamu Barcelona pada leg kedua di Stadion Olimpico.Kedatangan tamu sekelas Barca, Roma dibekali modal pahit. Pada pertemuan pertama di Stadion Camp Nou pekan lalu mereka takluk 1-4. Minimal Roma harus menang 3-0 demi mendapatkan tiket semifinal.Sementara pada laga lain, misi lebih sulit bakal dihadapi City kala menjamu Liverpool di Etihad Stadium. Pada leg pertama lalu, pasukan Josep Guardiola harus mengakui ketangguhan Liverpool 0-3 di Anfield.Menjelang laga ini, kondisi para pemain City juga sedang kelelahan, lantaran dikuras pada pertandingan terakhir mereka ketika menjamu rival sekota, Manchester United akhir pekan lalu.Ketika itu, Guardiola hampir menurunkan skuat terbaik mereka, termasuk Kevin De Bruyne dan Sergio Aguero demi bisa menyegel gelar sedini mungkin. Berharap bisa menang dan mengamankan trofi Liga Primer Inggris di depan Setan Merah akhir pekan lalu, Citizens justru takluk 2-3 dan harus menunda pesta juara mereka.Untuk itu, keuntungan jelas ada pada kubu Liverpool. Pasalnya, akhir pekan lalu mereka bermain aman pada laga Derby Merseyside melawan Everton yang berkesudahan 0-0.Demi menjaga kondisi skuatnya jelang menghadapi City, pelatih Liverpool Juergen Klopp bahkan tak menurunkan jugador andalannya, Mohamed Salah pada laga tersebut. Bisa dikatakan The Reds sangat siap meladeni serangan City di Etihad sambil berharap mencuri gol yang kian menyulitkan Citizens mengejar ketertinggalan agregat gol mereka.01 : 45 WIB: AS Roma vs Barcelona (BeIN Sports LIVE 2)01 : 45 WIB: Man City vs Liverpool (BeIN Sports & SCTV LIVE 1)(FIR)