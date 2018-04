Hasil Lengkap Pertandingan Top Eropa Tadi Malam

Sejumlah pertandingan menarik dari Benua Biru telah tersaji pada malam hingga dini hari tadi. Perhelatannya berasal dari lanjutan kompetisi Serie A Italia dan Liga Champions 2017--2018.Dari Serie A Italia menyuguhkan empat pertandingan pada malam itu. Namun, hanya satu laga saja yang termasuk laga besar, yakni pertarungan rival sekota antara AC Milan kontra Inter Milan.Milan maupun Inter bertanding sengit dengan permainan agresif yang ditunjukkan sepanjang laga. Namun, keduanya harus rela berbagi poin karena laga berakhir dengan kedudukan imbang.Tidak lama setelah Derby della Madonnina berakhir, terdapat dua laga big match dari leg 1 perempat final Liga Champions, yakni Barcelona vs AS Roma dan Liverpool kontra Manchester City.Keseruan laga tersebut tidak berkurang meski harus bergulir pada waktu yang sama. Baik pertandingan Barca kontra Roma atau Liverpool vs City, sama-sama berakhir dengan banyak gol.Barcelona dan Liverpool yang menjadi tuan rumah berhasil keluar sebagai pemenang dalam laga tersebut. Kemenangan mereka tercipta dengan skor cukup telak hingga keduanya berpeluang besar lolos ke fase selanjutnya.Berikut hasil lengkap pertandingan top Eropa pada Rabu (4/4) malam WIB dan Kamis (5/4) dini hari WIB:Benevento 3 - 0 Hellas VeronaTorino 4 - 1 CrotoneAC Milan 0 - 0 InternazionaleChievo 1 - 1 SassuoloBarcelona 4 - 1 RomaLiverpool 3 - 0 Manchester City(KAU)