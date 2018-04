Rekor Individu yang Pecah di Laga Liverpool vs AS Roma

: Leg 1 semifinal Liga Champions 2017--2018 antara Liverpool kontra AS Roma pada Rabu 25 April dini hari WIB tak cuma menyajikan suguhan yang seru. Pertandingan itu juga menyisakan rentetan rekor individu yang berhasil dipecahkan.Mohamed Salah dan Roberto Firmino menjadi bintang utama pada laga tersebut. Keduanya masing-masing mencetak sepasang gol untuk membawa The Reds menang 5-2 atas Gialorossi.Sejumlah catatan impresif berupa data individu berhasil ditorehakan aktor lapangan hijau dari kedua kesebelasan. Berikut Medcom.id merangkumnya:- Pencetak gol terbanyak dari lima liga top Eropa sejauh ini (43), melewati Cristiano Ronaldo (42).- Selalu mencetak gol di lima laga Liga Champions secara beruntun, bahkan seorang Steven Gerrard pun tidak pernah melakukannya buat Liverpool.- Cetak rekor sebagai pemain Liverpool pertama yang sanggup melesakkan 11 gol di Liga Champions dalam satu musim, meski sama dengan Firmino, Salah lebih dulu mencetak 11 gol.- Firmino catatkan delapan assists buat Salah di semua kompetisi, terbanyak musim ini dibandingkan pemain lain.- Bersama Salah, mereka menjadi pemain yang sukses cetak lebih dari 10 gol dari satu tim setelah Barcelona musim 2014--2015 (Messi dan Neymar).- Sukses mencetak gol di tiga laga Liverpool secara beruntun untuk pertama kalinya sejak bergabung.- Bersama Salah dan Firmino, ini adalah kali kedelapan ketiganya mencetak gol dalam satu pertandingan.- Golnya ke gawang Liverpool membuatnya selalu mencetak gol di empat laga knockout di Liga Champions, pemain AS Roma pertama yang sukses catatkan rekor tersebutSumber: Opta Joe dan Squawka(KAU)