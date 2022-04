[Cek Fakta] Ancam Bunuh Gus Yaqut, Novel Bamukmin Diseret Paksa Aparat? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

"Ditunggu ya (digebukin massa) Denny Siregar, Abu Janda dan Menteri Agama Gus Yaqut, siap-siap nyusul," kata Novel seperti dimuat Manado Post yang mengutip Pojoksatu.id, 12 April 2022.

"Jakarta mana saja saya siap dan itu sudah netral. Lagian lama banget sampai tanggal 24 Mei," kata Novel seperti dimuat JPNN.com, Minggu 17 April 2022.

(DHI)

Beredar sebuah video dengan narasi bahwa Wakil Sekjen Persaudaraan Alumni 212 Novel Bamukmin diseret paksa aparat karena mengancam Menteri Agama yang juga Ketua Umum GP Ansor, Yaqut Cholil Qumas (Gus Yaqut). Video ini beredar di media sosial.Adalah akun facebook Samantha yang mengunggah video tersebut, 14 April 2022. Kemudian video itu dibagikan ulang akun facebook Elysa Cahyani , Senin 18 April 2022.Berikut penampakannya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa video itu memperlihatkan Novel Bamukmin diseret paksa aparat karena mengancam Gus Yaqut, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Kami mengecek video berdurasi 10 menit 35 detik tersebut. Hasilnya tidak ada data visual maupun pernyataan bahwa benar Novel diseret paksa aparat atau penegak hukum.Di sisi lain, bahwa benar Novel sempat menyinggung Gus Yaqut usai insiden yang dialami pegiat media sosial Ade Armando. Novel menyebut sejumlah nama termasuk Gus Yaqut akan mengalami hal serupa Ade karena dianggap sebagai terduga penista agama dan kebal hukum.Pernyataan Novel direspons kelompok anak buah Gus Yaqut, Gerakan Pemudan (GP) Ansor Maja.Mereka tidak terima Gus Yaqut 'disenggol' Novel.Lebih lanjut, Novel menyampaikan pernyataan publik, baru-baru ini. Pernyataan terkait rencana detail duel dengan pegiat media sosial Denny Siregar itu, disampaikan setelah beredarnya video yang menyebut Novel diseret paksa aparat.Klaim bahwa video itu memperlihatkan Novel Bamukmin diseret paksa aparat karena mengancam Gus Yaqut, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false connection (koneksi yang salah). Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.https://web.facebook.com/groups/4951194771580921/posts/5430437110323349https://manadopost.jawapos.com/berita-utama/12/04/2022/novel-bamukmin-peringatkan-denny-siregar-abu-janda-dan-gus-yaqut-siap-siap-nyusul-ade-armando/https://pojoksatu.id/news/berita-nasional/2022/04/12/ade-armando-babak-belur-novel-bamukmin-ingatkan-yaqut-abu-janda-dan-denny-siregar-ditunggu-ya-siap-siap-nyusul/https://wartaekonomi.co.id/read407538/kesal-gus-yaqut-disenggol-gp-ansor-maja-siap-hajar-novel-bamukmin-mau-berapa-gigi-lagi-rontok?page=allhttps://www.jpnn.com/news/denny-siregar-umumkan-tanggal-duel-novel-bamukmin-kelamaan*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016Kami saat ini mengadakan survei/kuesionerbertujuan memahami perilaku dan preferensi audiens terkait konten cek fakta dari media/pers di Indonesia. Anda bisa mengisi survei melalui tautan link di bawah ini. Data Anda akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan guna keperluan penelitian.Link survei: https://tinyurl.com/survei-audiens-cekfakta