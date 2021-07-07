[Cek Fakta] Mantan Menkes Siti Fadilah Sudah Sering Kena Covid-19 Sejak Dulu? Ini Faktanya

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"Dr. Siti Fadilah (mantan Menkes), pembongkar kasus Corona yang dipenjarakn oleh Jokowi. Simak lkp nya :
SEBETULNYA SAYA SUDAH SERING KENA VIRUS CORONA SEJAK DULU BAHKAN KITA INI SEMUA PERNAH TERINFEKSI VIRUS CORONA TANPA KITA SADARI SEBELUMNYA.
SEBELUM VIRUS FLU INI SEKARANG DINAMAI
C O R O N A KOK BISA ••• ??? IYA KARENA FLU, DEMAM, RADANG TENGGOROKAN & SAMPAI PENCIUMAN HILANG ITU ADALAH GAJALA-GAJALA YANG BIASA DIALAMI OLEH SEMUA MANUSIA JIKA TERHINGGAP SAKIT FLU / INFLUENZA ATAU ITU JUGA MERUPAKAN GEJALA ASAM LAMBUNG•
TAPI SEPERTINYA KITA SUDAH LUPA BAHWA KONDISI SEPERTI ITU DULU PERNAH TERJADI PADA SAUDARA-SAUDARA KITA SENDIRI•
lDI SAAT ADA SATU KELUARGA DI ISOLASI & DIJAUHI OLEH MASYARAKAT KATANYA TERPAPAR COVID SAYA MALAH MENDATANGI RUMAH SATU KELUARGA TERSEBUT & MEMBUKTIKAN TIDAK AKAN TERJADI APA-APA PADA DIRI SAYA•
SAYA BERIKAN EDUKASI PEMAHAMAN YANG BENAR TENTANG HAKEKAT VIRUS CORONA & SAYA BERI SEMANGAT HIDUP & SEHAT BAHWA INI HANYA PROPAGANDA MENGAKIBATKAN KELUARGA INI STREES DI KUCILKAN OLEH WARGANYA•
SAYA PERCAYA DENGAN VIRUS CORONA ITU ADA, TAPI SAYA TIDAK AKAN PERCAYA & TERMAKAN VIRUS CORONA ITU SEBAGAI COVID ATAU PANDEMI YANG MEMATIKAN•
KARENA VIRUS CORONA ITU ADALAH VIRUS JINAK VIRUS FLU INFLUENZA BIASA YANG TIDAK BERBAHAYA ••• !!!
TAPI BERHASIL DI FRAMING DI PANDEMIKAN OLEH WHO•
INI YANG MENGATAKAN ADALAH Dr. SITI FADILAH MANTAN MENTERI KESEHATAN YANG MEMBUKA KEDOK PROPAGANDA COVID & WHO TAPI AKHIRNYA DI PENJARA OLEH REZIM & INI DIBENARKAN OLEH
KOMUNITAS IDI (IKATAN DOKTER INDONESIA) YANG INDEPENDEN (NON PRO WHO)•
MEREKA MENJELASKAN GEJALA FLU ATAU YANG SEKARANG DISEBUT VIRUS CORONA• GEJALANYA BISA DEMAM, PANAS TINGGI, BATUK, PILEK, SESAK NAFAS & HILANG PENCIUMAN•
GEJALA-GEJALA SEPERTI INI SEBETULNYA PERNAH DIALAMI OLEH SEMUA ORANG & SAUDARA KITA CUMAN KITA DISETTING OTAK KITA BAHWA ITU SEOLAH-OLAH PENYAKIT BARU GEJALA BARU•
INI SUDAH MENJADI SEMACAM SUGESTI BURUK KARENA MINDSET KITA YANG SUDAH BERHASIL DI 'BRAINWASH' OLEH INFO-INFO COVID YANG MENYESATKAN•
INI MERUPAKAN KEBERHASILAH WHO (CAPITALIS KOMUNIS GLOBALISM) YAITU YAHUDI & CHINA•
PIKIRAN SEHAT KITA SUDAH DIMATIKAN OLEH SUGESTI PENDEMI "COVID" MEMATIKAN ••• KARENA OTAK KANAN KITA SUDAH BERHASIL DICUCI KOTOR MENJADI SEBUAH SUGESTI YANG SESAT & MENYESATKAN TENTANG HAKEKAT VIRUS CORONA•
ISTILAH OTG (ORANG TANPA GEJALA) INI JUGA MENURUT IDI & IKATAN MEDIS SELURUH EROPA MENYALAHI ANALISIS MEDIS•
MENURUT PRINSIP KEDOKTERAN INTERNASIONAL DALAM ANALISA MEDIS BAHWA ••• OTG (ORANG TANPA GEJALA) ADALAH TIDAK BISA DISEBUT SEBAGAI PENDERITA. PENDERITA ITU ADALAH ORANG YANG MEMILIKI GEJALA•
ISTILAH OTG SENDIRI ISTILAH BARU YANG TIDAK UMUM DIDALAM ISTILAH KEDOKTERAN, OTG ADALAH ISTILAH YANG DIADA-ADAKAN•
DIJELASKAN KAIDAH ILMIAH MEDIS DARIMANA, ORANG BISA DI CAP SAKIT TAPI TANPA ADA GEJALA ••• ???
LALU IDENTIFIKASI ILMIAHNYA MANA ? LALU APAKAH ORANG DIPAKSA SAKIT WALAUPUN TIDAK ADA GEJALA ?
DARI DULU KAIDAH KEDOKTERAN MEMILIKI PRINSIP KAIDAH KEDOKTERAN BAHWA ORANG TIDAK BISA DISEBUT SAKIT BILA TIDAK MEMILIKI GEJALA•
TAPI KLOSUL INI SAAT INI SUDAH BERHASIL DIHAPUS OLEH WHO• YANG NAMANYA ORANG SAKIT KAIDAH MEDISNYA ADALAH HARUS DISERTAI DENGAN GEJALA ••• !!!MASIH PERCAYA DENGAN OTG ••• ???
KALAU PERCAYA JADILAH ORANG BODOH YANG TERUS DIBODOHI SELAMANYA•
MARI KITA SEPAKAT BAHWA PANDEMI ITU TIDAK ADA & VIRUS CORONA ADALAH VIRUS JINAK YANG TIDAK MEMATIKAN•
LALU ADA PERTANYAAN KE (IDI) ••• TAPI KENAPA BANYAK KORBAN KASUS KEMATIAN KARENA CORONA ••• ???
MAKA (IDI) MENJAWAB :
BUKANKAH YANG DI KLAIM SEBAGAI CORONA YAITU PARA KORBAN YANG MATI ITU SETELAH DIA DIBAWA KE RUMAH SAKIT ??? SETELAH SI KORBAN DI MASUKKAN KE RS ? MAKA ANTARA HIDUP & MATI PASIEN INI•
LALU ADAKAH KORBAN YANG MENINGGAL WALAUPUN DI "POSITIF" KAN CORONA & MATINYA DI RUMAH-RUMAH MEREKA, ADA TIDAK ••• ???
SEHARUSNYA YANG DISEBUT "PANDEMI ATAU COVID" ITU ADALAH SEBUAH WABAH PENYAKIT MENULAR YANG CEPAT MEMATIKAN•
MATINYA BISA DIMANA-MANA SEPERTI JAMAN NABI ORANG-ORANG YANG TERSERANG WABAH PADA TERGELETAK DIMANA-MANA•
LOGIKANYA KALAU VIRUS CORONA ITU WABAH YANG CEPAT MEMBAWA KEMATIAN SEHARUSNYA ORANG-ORANG YANG SUDAH TERPAPAR POSITIF DI RUMAH-RUMAH MEREKA ITU PADA KEJANG-KEJANG SESAK NAFAS & AKHIRNYA MATI DIRUMAH ITU JUGA
& BERGELIMPANGAN DIMANA-MANA ITU KALAU BENAR BILA NAMANYA PANDEMI ATAU THO'UN•
TAPI BUKTI & FAKTA TIDAK ADA KASUS KEMATIAN DI RUMAH-RUMAH MEREKA ATAU MATINYA DI PASAR-PASAR & DI JALAN-JALAN SEPERTI KASUS DI WUHAN CHINA (YANG TERNYATA HOAX ••• SEMUA SETTINGAN BELAKA)•
KATANYA KITA SEORANG SARJANA TAPI KENAPA RASIO KITA TIDAK BERPIKIRAN DENGAN LOGIS, ILMIAH & RASIONAL•
KATANYA KITA INI SEORANG YANG BERAGAMA ATAU SEBAGAI USTADZ, TOKOH ULAMA TAPI KENAPA HATI & PIKIRANNYA TIDAK MENGGUNAKAN IMAN ••• HANYA LATAH TERMAKAN MENTAH-MENTAH OLEH OPINI YANG TIDAK BENAR•
SEHINGGA JARAK & CELAH DIANTARA SHAF SHOLAT DIBIARKAN SAMPAI HARI INII ??? TIDAK MEMILIKI PRINSIP YANG TEGAS MEMBUAT UMAT IKUT BINGUNG•
DIMANA KUALITAS IMAN KITA KEPADA ALLAAH SUBHANAHU WA TA’ALA ???
APAKAH RASULULLOH DULU MENCOTOHKAN BUAT CELAH & JARAK SHAF SHOLAT SAAT TERJADINYA PANDEMI DI TENGAH SAHABAT ??? TIDAK KAN ••• ???
JIKA MASIH ADA WAS-WAS DIHATI, ARTINYA KITA SUDAH TERMAKAN PROGRAMNYA FITNAHNYA ORANG-ORANG KAFIR YAHUDI & CHINA & MASIH ADA RASA SU'UDZON TERHADAP SESAMA JEMA'AH SHOLAT, SEHINGGA SHAF DIBUAT CELAH & JARAK, INI BENTUK KEBERHASILAN MELALUI OPINI BERITA•
SEKALI LAGI MELALUI OPINI BERITA UNTUK MENCIPTAKAN SUGESTI•
MARI KITA BELAJAR BERPIKIR DENGAN MEMAKAI OTAK KANAN DENGAN RASIO & AKAL SEHAT & JUGA DENGAN IMAN•
KALANGAN INTELEKTUAL TERPRLAJAR & ULAMA KOK MASIH BANYAK SAJA YANG TERMAKAN DENGAN PROPAGANDA INI
SEBAB ISU PANDEMI INI BENAR-BENAR TELAH MEMATIKAN AKAL SEHAT KITA & MERUSAK IMAN•
KASIHAN SEMUA MASYARAKAT KITA JADI BODOH GENERASI MUDA KITA JADI RUSAK KARENA TIDAK PERNAH DUDUK DI BANGKU KAMPUS & DI SEKOLAH LAGI & MASYARAKAT JATUH PEREKONOMIANNYA GARA-GARA TERMAKAN ISU HOAX PANDEMI INI•
KATANYA KITA ANTI REZIM KOMUNIS •••
TAPI KENAPA KITA MASIH SAJA PERCAYA & LATAH DENGAN CARA-CARA YANG DIBUAT MEREKA UNTUK MERUGIKAN KITA ???
MASIH SAJA KITA PERCAYA DENGAN PENGELABUAN & TIPUAN MEREKA.
INI TERMASUK KEBERHASILAN DARI PROXY WAR NYA ••• !!!
HARI INI DI EROPA SUDAH BANYAK YANG LEPAS MASKER ARTINYA RAKYAT SUDAH TIDAK PERCAYA LAGI & JENUH DENGAN PROPAGANDA INI•
HARI INI RAKYAT CHINA YANG MASUK KE BANDARA TIDAK ADA SATUPUN YANG PAKAI MASKER•
TERNYATA DI NEGARANYA ASALNYA CHINA RAKYAT CHINA SUDAH TIDAK ADA YANG PAKAI MASKER & PEMERINTAH CHINA ADAKAN KONSER BESAR DI WUHAN & OLIMPIADE CHINA SHANGHAI BERKERUMUN DISANA TIDAK ADA SATUPUN YANG PAKAI MASKER ••• PADAHAL ITU DI CHINA ARTINYA MASYARAKAT CHINA SUDAH PAHAM BAHWA COVID ITU ADALAH PROPAGANDA SANDIWARA YANG DIBUAT OLEH PEMERINTAH MEREKA SENDIRI•
TAPI BEDA BERTOLAK BELAKANG DENGAN DI NEGERI +62 (INDONESIA)• YANG TIDAK PAKAI MASKER DI DENDA• YANG TIDAK MAU DI VAKSIN DI HUKUM BERAT & GANTI RUGI DENGAN UANG• YANG BERKERUMUN DI DENDA. INI SEBENARNYA PEMBODOHAN MASYARAKAT• RAKYAT SENGAJA TERUS DITEROR DENGAN DITAKUT-TAKUTI AWAS COVID PADAHAL ZONK•
KASIHAN MALAH RAKYAT TERTEROR DENGAN DIKENAI SANKSI HUKUMANNYA BUKAN TERTEROR OLEH PANDEMINYA•
INILAH FENOMENA NEGERI KITA +62 DENGAN KEKONYOLANNYA PARA PENGUASANYA SENDIRI• MASIH PERCAYA DENGAN PANDEMI ???
SAYA SENDIRI SERING KENA VIRUS CORONA• BAHKAN HAMPIR SETIAP TAHUN SEKALI• KITA KALAU LAGI FLU ITU NAMANYA TERKENA VIRUS CORONA•
JANGAN DIBANTAH KARENA INI YANG MENYATAKAN ADALAH IKATAN MEDIS SELURUH DUNIA YANG ADA DI EROPA JERMAN• GEJALA FLU YAITU SESAK NAFAS & RADANG TENGGOROKAN & PENCIUMAN HILANG ITU ADALAH HAL YANG WAJAR ••• JANGAN DILEBIH-LEBIHKAN SEAKAN INI PENYAKIT BARU•
JANGAN TAKUT DENGAN VIRUS CORONA, KARENA VIRUS CORONA ITU ADALAH VIRUS ALAMI, VIRUS JINAK VIRUS BIASA YANG SUDAH ADA SEJAK JAMAN DOELOE KALA•
TIDAK PERLU DIHEBOHKAN SEPERTI BERITA-BERITA DI MEDIA TV• TAPI PERANGILAH “ISU PANDEMI" INI•
KARENA ISU PANDEMI TELAH BANYAK ORANG DIGIRING KE RS UNTUK DI EKSEKUSI DISANA•
AMBIL PELAJARAN DARI KASUS KUDUS, DEMAK & MADURA ADALAH SALAH SATU BENTUK PROPAGANDA DENGAN CARA PROXY WAR YANG BERHASIL DICIPTAKAN.
MEREKA ADALAH PENDUDUK YANG ASLINYA MEMANG SEHAT ALAMI TIDAK ADA KASUS KEMATIAN KARENA COVID ATAU TIDAK ADA ORANG YANG SAKIT-SAKITAN KARENA TERPAPAR CORONA•
ADA PERTANYAAN KE (IDI)•
TAPI MENGAPA DI KUDUS JADI ZONA MERAH KARENA TERNYATA BANYAK YANG POSITIF CORONA & BANYAK KORBAN YANG MATI ? LALU (IDI) MENJAWAB •••
TERPAPAR KARENA DISANA DIADAKAN PENYEKATAN PAKSA KEPADA SELURUH WARGA TIGA KOTA ITU DIJARING UNTUK HARUS IKUT TEST RAPID ANTIGEN, HASILNYA ••• ???
BANYAK YANG DI POSITIFKAN SEBAGAI OTG, KARENA HANYA GARA-GARA DENGAN GUNAKAN ALAT TEST BUATAN CHINA TERSEBUT BENAR ADA YANG MATI, TAPI APAKAH MATINYA BERGELIMPANGAN DIRUMAH-RUMAH MEREKA ? TIDAK ADA KAN ? KATANYA PANDEMI YANG CEPAT MEMATIKAN ? LALU MATINYA DIMANA ?
MATINYA ADALAH SETELAH PASIEN ITU DI GIRING DENGAN PAKSA KE RS, BETUL TIDAK ?
ARTINYA TETAP SAJA KORBAN ITU TIDAK AKAN SAMPAI MENINGGAL DUNIA BILA KELUARGANYA TIDAK NGOTOT MEMBAWANYA KE RS. PAHAM YAA DISINI ••• !!!
ARTINYA RS LAH YANG SAAT INI SEBAGAI SUMBER DARI SEKIAN RATUS KASUS KEMATIAN KITA DIBAWA KE RS ANTARA HIDUP ATAU MATI•
MAKANYA UNTUK MASA-MASA "ISU PANDEMI" INI JANGAN BERMUDAH-MUDAH KELUARGA KITA BAWA KE RS JIKA KITA MEMILIKI GAJALA SAKIT FLU & KASUS TIGA KOTA ITU DINYATAKAN ZONA MERAH BAHKAN SAMPAI HITAM KARENA PEMERINTAH CARANYA DENGAN MASYARAKAT ITU DI DADAK DIGIRING DIADAKAN TEST RAPID ANTIGEN MASAL AGAR NANTI MUDAH DIKLAIM POSITIF CORONA DENGAN DIADAKAN TEST RAPID MASAL DI KOTA TERSEBUT•
YAITU PEMERINTAH MENGADAKAN PENYEKATAN OLEH PASUKAN GUGUS COVID DENGAN CARA TIBA-TIBA•
DIDATANGI KE RUMAH-RUMAH PENDUDUK, KE PESANTREN-PESANTREN & KE ACARA-ACARA PERNIKAHAN DIADAKAN TEST RAPID ANTIGEN ••• APA HASILNYA ••• ???
TENTU WAJAR SAJA BANYAK YANG POSITIF KARENA TEST ITU ADALAH ALAT UJI UNTUK MENDETEKSI CAIRAN LENDIR YANG BERADA DI TENGGOROKAN MAKA SETIAP ORANG SECARA ALAMI MEMILIKI CAIRAN TERSEBUT & ITU ADALAH SEBAGAI TOXIN YANG PASTI ADA PADA SETIAP ORANG & ALAMI•
DENGAN CARA SEPERTI INILAH AKHIRNYA SEMUA ORANG BISA SAJA TERJARING & DI POSITIFKAN DIKLAIM TERPAPAR COVID
INI CARA-CARA YANG TIDAK ILMIAH SETIAP MANUSIA ITU PASTI MEMILIKI BIBIT VIRUS CORONA•
MASALAHNYA CORONA ITU SUDAH BERHASIL DI SUGESTIKAN SEBAGAI PANDEMI YANG MEMATIKAN• INILAH PEMBODOHAN & KEBODOHAN YANG NYATA•
RAPATKAN KEMBALI SHAF SHAF SHOLAT. IKUTILAH KAIDAH RASULULLAH SHALLALLAHU ALAIHI WASALLAM SHOLAT BERJAMA'AH YANG BENAR SESUAI RUKUN.
JANGAN MEMBUAT CELAH-CELAH DIANTARA SHAF SHOLAT •••
ADANYA CELAH DIANTARA SHAF ITU ARTINYA MENUNJUKKAN SUDAH JAUH-JAUHNYA HATI DIANTARA KAUM MUSLIMIN
& BERHASILKAH REZIM MEMBUAT SEPERTI ITU ? TENTU SUKSES & BERHASIL !!!
SETAN TELAH BERHASIL MENYUSUP DICELAH-CELAH ANTARA KAUM MUSLIMIN.
BERHASILNYA SETAN YAITU DENGAN KITA TUNDUK & PERCAYA DENGAN IBSTRUKSI & PERINTAH SETAN AGAR MEMBUAT CELAH / JARAK DALAM SHAF SHOLAT•
SESUNGGUHNYA SETAN ITU HANYA MEMBERI RASA WAS-WAS KEPADA KAMU •••
SETANNYA SIAPA YAA ••• ???
SETANNYA YAITU ••• SETAN WHO (YAHUDI + CHINA) & ANTEK-ANTEKNYA PARA PENERIMA KUCURAN DANA DARI WHO•
Pengalaman Seseorang di Masa Isu PANDEMI."
Penelusuran:
Dari penelusuran kami, klaim bahwa Mantan Menteri Kesehatan (Menke) Siti Fadilah Supari mengaku sudah sering kena Covid-19 sejak dulu, adalah salah. Faktanya, pihak Siti Fadilah membantah isu tersebut.
Hal itu disampaikan kuasa hukum Siti Fadilah, Achmad Cholidin. Ia menyatakan Siti hingga saat ini belum pernah terkonfirmasi positif Covid-19.
"Alhamdulillah Ibu (Siti Fadilah) belum pernah terkena Covid," kata Achmad kepada Medcom.id, Senin 6 Juli 2021.
Achmad juga membantah tulisan panjang tersebut berasal dari Siti. Ia mengatakan saat ini banyak sekali tulisan atau narasi yang mencatut nama Siti.
"Itu bukan tulisan Ibu. Jadi banyak sekali saat ini tulisan mengatasnamakan Ibu, tapi ibu tidak pernah menulis, karena ibu khawatir dijadikan komoditi politik. Yang pendapat ibu yang benar hanya di (channel) YouTubenya ibu," ungkap Achmad.
Kesimpulan:
Klaim bahwa Mantan Menteri Kesehatan (Menke) Siti Fadilah Supari mengaku sudah sering kena Covid-19 sejak dulu, adalah salah. Faktanya, pihak Siti Fadilah membantah isu tersebut.
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Referensi:
Wawancara Medcom dengan Kuasa Hukum Siti Fadilah, Achmad Cholidin
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(DHI)