[Cek Fakta] Hampir 20 Ribu Laporan Kebutaan usai Vaksinasi di Eropa? Ini Faktanya

"Eropa Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



Hampir 20.000 Laporan kebutaan mata usai vaksinasi."



"Sebuah database Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang dikelola oleh Pusat Pemantauan Uppsala di Swedia (UMC), baru saja melaporkan hampir 20.000 gangguan mata pada orang yang baru saja divaksinasi dengan salah satu dari beberapa obat yang tersedia di Eropa untuk memerangi Partai Komunis China ( PKC) Virus," tulis situs itu dalam laporannya.

(DHI)

Beredar sebuah narasi bahwa terdapat hampir 20 ribu laporan kebutaan atau gangguan pada mata usai vaksinasi di Eropa. Narasi ini beredar di WhatsApp I(WA), baru-baru ini.Pengguna nomor WA itu juga membagikan foto tangkapan layar artikel berjudul "Europe reports nearly 20,000 cases of eye disorders after vaccination againts the CCP Virus". Artikel itu dimuat situs TheBL pada 2 Mei 2021 pukul 17.02.Berikut narasinya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa terdapat hampir 20 ribu laporan kebutaan atau gangguan pada mata usai vaksinasi di Eropa, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.Kami mengecek artikel yang dimaksud. Hasilnya, artikel yang dimuat situs TheBL pada 2 Mei 2021 pukul 17.02 dengan judul itu, juga tidak ditemukan.Berikut penampakannya:Kami juga mengecek salinan artikel itu melalui pengarsipan oleh wayback machine. Artikel itu menjelaskan terdapat laporan orang yang mengalami gangguan pada mata usai divaksinasi.Kemudian kami mengecek UMC yang menjadi basis laporan tersebut di situs who-umc.org. Kami mengetik kata kunci "cases of eye disorders after vaccination", "cases of eye disorders", dan "eye disorders". Hasilnya tidak ditemukan penjelasan dengan sejumlah kata kunci tersebut.Klaim bahwa hampir 20 ribu laporan kebutaan atau gangguan pada mata usai vaksinasi di Eropa, tidak berdasar. Faktanya, tidak ada informasi resmi dan valid mengenai hal itu.https://www.who-umc.org/https://web.archive.org/web/20210507011105/https://m.thebl.com/world-news/europe-reports-nearly-20000-cases-of-eye-disorders-after-vaccination-against-the-ccp-virus.htmlhttps://m.thebl.com/world-news/europe-reports-nearly-20000-cases-of-eye-disorders-after-vaccination-against-the-ccp-virus.html*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor