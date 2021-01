[Cek Fakta] Rekaman Suara Percakapan Pilot dan Co Pilot Sriwijaya Air SJ 182 Beredar? Ini Faktanya

"Pilot: Turun atau naik lagi

Informasi ini jenis hoaks False context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.

Beredar sebuah video yang diklaim berisi rekaman suara percakapan pilot dan co pilot pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu. Video itu beredar melalui pesan berantai WhatsApp.Tim Cek Fakta Medcom.id menerima aduan video tersebut pada Selasa, 12 Januari 2021. Pada video berdurasi 58 detik itu memperdengarkan komunikasi radio antara pilot dan co pilot di kokpit dengan petugas Air Traffic Control (ATC) atau pengendali lalu lintas udara Bandara.Pada video itu juga terlihat narasi pembicaran pilot dan co pilot, berikut penggalan transkripnya:Benarkah video tersebut berisi rekaman komunikasi radio antara pilot dan co pilot di kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim bahwa video tersebut berisi rekaman suara komunikasi radio antara pilot dan co pilot di kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu adalah salah. Faktanya, rekaman suara tersebut sudah beredar puluhan tahun yang lalu.Suara rekaman tersebut sempat dikaitkan dengan jatuhnya pesawat AdamAir KI 574 yang jatuh pada awal 2007. Remakan yang sama Kami termukan pada kanal Youtubemelalui video berjudul "MERINDING! Percakapan Pilot Adam Air 2007" dimuat 9 November 2018. Pada video juga terlihat transkrip percakapan pilot dan co pilot dengan petugas ATC bandara yang identik.Dilansir situs resmi, melalui artikel berjudul "REKAMAN PERCAKAPAN PILOT ADAM AIR DIDUGA HASIL MODIFIKASI" dimuat pada Rabu, 03 Desember 2008. Pada artikel itu, melalui siara pers, Ketua Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) pada saat ittu, Tatang Kurniadi mengatakan rekaman percakapan pilot dan co pilot yang beredar di internet adalah hasil modifikasi."Rekaman aslinya sampai saat ini masih utuh kami simpan. Pada prinsipnya, rekaman yang beredar luas di internet itu palsu. Kemungkinan besar itu merupakan hasil modifikasi seseorang yang ingin menghacurkan citra KNKT, Departemen Perhubungan, juga bangsa Indonesia di mata dunia," terang Tatang.Ketika ditanya perihal adanya kemungkinan terjadi kebocoran informasi dari internal KNKT maupun pihak lain yang terkait dengan penyelidikan terhadap kecelakaan tersebut, Tatang tidak membantah. "Bisa saja demikian. Kemungkinan itu ada, dan sengaja dimodifikasi, lalu ditambahkan imajinasi untuk mendramatisir dan disebarkan untuk melakukan provokasi," ujarnya.Pula, dilansirmelalui artikel berjudul "Percakapan dalam Rekaman AdamAir 574 yang Tidak Asli" dimuat pada Minggu, 3 Agustus 2008, Menhub Jusman Syafii Djamal saat itu, mengatakan rekaman percakapan pilot Capten Revri Agustian Widodo dan kopilot Yoga dalam pesawat AdamAir KI 574 adalah tidak asli.Berikut transkrip percakapan yang dinyatakan tidak asli itu.P : Jangan dibelokin nih... Kita..K : Captain, captain, captain...K : Aduh Capt, Capt, Capt....P : Iya, iya...K : Allahu AkbarP : Allahu Akbar. .Dari hasil penelusuran, klaim bahwa video tersebut berisi rekaman suara komunikasi radio antara pilot dan co pilot di kokpit pesawat Sriwijaya Air SJ 182 yang jatuh di perairan Kepulauan Seribu adalah salah. Faktanya, rekaman suara tersebut sudah beredar puluhan tahun yang lalu.https://www.youtube.com/watch?v=SklnMc9ojLohttps://dephub.go.id/post/read/REKAMAN-PERCAKAPAN-PILOT-ADAM-AIR-DIDUGA-HASIL-MODIFIKASI1195https://news.detik.com/berita/d-981946/percakapan-dalam-rekaman-adamair-574-yang-tidak-asli*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016(WAN)