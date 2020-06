[Cek Fakta] Video Diego Maradona Kegemukan Selama Lockdown ? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Viral video yang memperlihatkan legenda sepak bola Diego Maradona sedang berlatih di lapangan tenis tanah liat. Pada video, terlibat tubuh Maradona mengalami obesitas.Diklaim, Maradona menjadi gendut karena kebijakan lockdown selama masa pandemi. Akun Twitterturut membagikan video tersebut pada 4 Juni 2020. Pemilik akun menambahkan keterangan bertuliskan:"Maradona During lockdown"Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang memperlihatkan legenda sepakbola Diego Maradona mengalami kegemukan adalah keliru. Pria dalam video yang beredar tersebut adalah aktor Argentina Roly Serrano dalam cuplikan film "Youth".Dilansir situs pemeriksa fakta berbasis di India,, melalui artikel berjudul "Video of Maradona lookalike in 2015 movie shared as actual footage of the footballer" disebutkan bahwa "Youth" adalah film drama komedi Italia yang disutradarai oleh Paolo Sorrentino dan dirilis pada tahun 2015. Film ini menggambarkan Diego Maradona yang kelebihan berat badan yang diperankan oleh aktor Argentina Roly Serrano.Kanal Youtube Telefe Noticias juga pernah menurunkan pemberitaan tentang keterlibatan Roly Serrano dalam film "Youth" melalui video berjudul "Roly Serrano se convierte en Maradona - Telefe Noticias" atau dengan terjemahan bahasa Indonesia "Roly Serrano menjadi Maradona - Telefe Noticias".Pada kotak deskripsi video terdapat keterangan bertulisakan "Roly Serrano didorong dan mengambil 10n peran dalam film Youth, La Giovinezza, oleh sutradara Paolo Sorrentino. Itu tidak akan menjadi karya otobiografi tetapi akan mencerminkan mitos yang ada tentang pemain."Roly Serrano juga pernah mengunggah proses syuting film "Youth" melalui akun Instagram-nya @rolyserrano , pada Kamis, 24 Oktober 2019. Roly juga menambahkan caption pada fotonya "#tbt interpretando a @maradona en la película Italiana, Juventud de @paolosorrentino_real".Seperti diketahui, "tbt" adalah singkatan dari Throwback Thursday. Hashtag ini biasanya dipakai di hari Kamis, dengan mengunggah beberapa foto masa lalu.Klaim pada video yang memperlihatkan legenda sepakbola Diego Maradona mengalami kegemukan adalah keliru. Pria dalam video yang beredar tersebut adalah aktor Argentina Roly Serrano dalam cuplikan film "Youth".Informasi ini masuk kategori hoaks jenis false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.altnews.in/video-of-maradona-lookalike-in-2015-movie-shared-as-actual-footage-of-the-footballer/https://www.instagram.com/p/B4AWt-eAjjj/?utm_source=ig_embedhttps://www.youtube.com/watch?v=jqcN0cy8w7o*Jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta dapat melaporkan kepada kami melalui surel(WAN)