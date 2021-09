[Cek Fakta] Ilmuan Terkenal AS Sebut Vaksin Covid-19 Sebarkan Penyakit Menular? Ini Faktanya

"Ada rencana di sini dan itu tidak melibatkan kesehatan dan kesejahteraan kita ... Ada yang melihatnya?" tulis akun @lee_kemp_

Seorang ilmuwan terkenal asal AS Anthony Fauci dikabarkan menyebut bahwa vaksin Covid-19 mengakibatkan penyakit menular. Kabar itu beredar di media sosial.Akun Instagram @lee_kemp_ membagikan kabar itu pada 10 Agustus 2021. Akun itu mengunggah tangkapan layar artikel terkait wawancara Anthony Fauci dengan CBS Face The Nation pada 1 Agustus 2021. Pada tangkapan layar terdapat narasi "Fauci admits covid ‘vaccines’ are spreading disease”Dari hasil penelusuran, kabar bahwa ilmuwan AS Anthony Fauci menyebut bahwa vaksin Covid-19 menyebabkan penyakit menular adalah salah. Faktanya, tidak ada pernyataan Fauci seperti pada klaim.Dilansir retures, Judul pada artikel yang beredar menyesatkan dan berbunyi seolah-olah vaksin itu sendiri yang menyebarkan virus. Pada video wawancara tersebut presenter acara John Dickerson bertanya kepada Fauci mengenai varian Delta. Fauci pun menjawab bahwa adanya vaksin tidak secara menyeluruh dapat mematikan virus, terutama virus Delta yang mutasinya lebih cepat dan menimbulkan perburukan lebih berbahaya. Dalam video itu, tidak ada pernyataan Fauci yang menyebut bahwa vaksin Covid-19 yang menyebabkan terjadinya infeksi dan penyakit menular.Wawancara lengkap Fauci dapat dililihat pada kanal Face the Nation melalui video berjudul "Fauci says unvaccinated Americans are "propagating this outbreak" as Delta spreads".Kabar bahwa ilmuwan AS Anthony Fauci menyebut bahwa vaksin Covid-19 menyebabkan penyakit menular adalah salah. Faktanya, tidak ada pernyataan Fauci seperti pada klaim.

Informasi ini masuk kategori hoaks jenis misleading content (konten menyesatkan). Misleading terjadi akibat sebuah konten dibentuk dengan nuansa pelintiran untuk menjelekkan seseorang maupun kelompok. Konten jenis ini dibuat secara sengaja dan diharap mampu menggiring opini sesuai dengan kehendak pembuat informasi.



Misleading content dibentuk dengan cara memanfaatkan informasi asli, seperti gambar, pernyataan resmi, atau statistik, akan tetapi diedit sedemikian rupa sehingga tidak memiliki hubungan dengan konteks aslinya.











