[Cek Fakta] Makam Paranormal Mbak You Berbau Busuk Hoaks, Ini Faktanya

Beredar sebuah video dengan narasi makam paranormal yang baru saja meninggal Mbak You berbau busuk. Video beredar di youtube.Kanal youtubemembagikan video ini pada 2 Juni 2021. Video berjudul "SELAMAT JALAN MBK YU SEMOGA HUSNUL HOTIMAH".Dalam halaman sampul video tersebut, terdapat narasi sebagai berikut.Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom , klaim makam paranormal Mbak You berbau busuk adalah salah. Faktanya, narasi dalam halaman sampul video tersbeut fiktif.Dari penelusuran kami, video berdurasi delapan menit delapan detik itu, sama sekali tidak ada informasi atau narasi makam Mbak You berbau busuk. Video hanya berisi narasi kronologi meninggalnya Mbak You dan perjalanan semasa hidupnya.Dilansir, jenazah Mbak You disemayamkan di Bandung, Jawa Barat, lantaran keluarga Mbak You kebanyakan di Kota Kembang tersebut.Keluarga dan kerabat mendatangi rumah duka Euis Juwariyah yang populer dikenal sebagai Mbak You di Pondok Kejawen Mbak You. Jenazah Mbak You tiba di Kota Bandung sejak Kamis, 1 Juli 2021 malam dari Jakarta. Jenazahnya dimakamkan di makam keluarga yang tak jauh dari kediamannya.Peramal Mbak You meninggal dunia pada hari ini, Kamis, 1 Juli 2021. Jenazahnya akan dibawa ke Salatiga. Kabar ini dikonfirmasi dari salah satu karyawan Mbak You, Adi.Klaim makam paranormal Mbak You berbau busuk adalah salah. Faktanya, narasi dalam halaman sampul video tersbeut fiktif.Informasi ini jenis hoaks false connection (koneksi yang salah). Ciri paling gamblang dalam mengamati konten jenis ini adalah ditemukannya judul yang berbeda dengan isi berita. Konten jenis ini biasanya diunggah demi memperoleh keuntungan berupa profit atau publikasi berlebih dari konten sensasional.1.https://www.viva.co.id/showbiz/gosip/1384432-pemakaman-mbak-you-dilakukan-di-bandung?page=all&utm_medium=all-page2.https://www.medcom.id/hiburan/selebritas/3NO90m0k-paranormal-mbak-you-meninggal-jenazah-dibawa-ke-salatiga*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor(WHS)