[Cek Fakta] Kakek Ini dan Kucingnya Jadi Korban Serangan Rusia di Ukraina? Begini Faktanya

Beredar sebuah foto yang memperlihatkan seorang kakek tua memegang kucingnya dengan raut wajah yang sedih. Disebutkan, kakek tersebut menjadi korban serangan Rusia di Ukraina.Foto tersebut beredar di media sosial. Akun Facebook Sue O'Shea membagikan foto tersebut pada 11 Maret 2022.Pada unggahan foto, terdapat narasi sebagai berikut:“UKRAINE – Mar. 2022 – This – this photo of an elderly man walking with a cane, his little terrified cat in his weak hands, speaks volumes and elicits such sadness in my soul. How will he find safety will kitty hang on? Tears.. Ukraine, Mar. 2022” Terjemahan:“UKRAINA – Mar. 2022 – Ini – foto seorang lelaki tua berjalan dengan tongkat, kucing kecilnya yang ketakutan di tangannya yang lemah, berbicara banyak dan menimbulkan kesedihan dalam jiwaku. Bagaimana dia akan menemukan keamanan, akankah dia bertahan? Air mata.. Ukraina, Mar. 2022”Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan seorang kakek tua memegang kucingnya menjadi korban serangan rusia di Ukraina adalah salah. Faktanya, foto lama sebelum adanya serangan Rusia ke Ukraina.Foto tersebut sudah ada sejak 2018. Foto itu diambil setelah insiden kebakaran terjadi di rumah pria tua yang ada di foto.Melalui reverse image, foto serupa diunggah AFP yang menyebut pria dalam foto bernama Ali Mese yang berusia 83 tahun dan mengatakan kebakaran itu disebabkan saat dia mencoba menyalakan kompor. Peristiwa itu terjadu di Mudurnu, provinsi Bolu, Turki. Gambar itu diambil oleh Ilhami Cetin untuk kantor berita Turki Anadolu Agency.Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan seorang kakek tua memegang kucingnya menjadi korban serangan rusia di Ukraina adalah salah. Faktanya, foto lama sebelum adanya serangan Rusia ke Ukraina.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://factcheck.afp.com/doc.afp.com.32674RThttps://checkyourfact.com/2022/03/11/fact-check-elderly-man-evacuation-ukraine-photo/*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016.Kami saat ini mengadakan survei/kuesionerbertujuan memahami perilaku dan preferensi audiens terkait konten cek fakta dari media/pers di Indonesia. Anda bisa mengisi survei melalui tautan link di bawah ini. Data Anda akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan guna keperluan penelitian.Link survei: https://tinyurl.com/survei-audiens-cekfakta