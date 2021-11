[Cek Fakta] Video Anies Naik Perahu Terguling ke Sungai Hoaks, Begini Faktanya

"Astaga... Kasihan Pak Anis kejebur di sungai,"

Beredar video yang diklaim memperlihatkan perahu yang ditumpangi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan terguling. Video ini beredar di media sosial.Akun Facebook Puspa Kencana membagikan video berdurasi 30 detik itu pada Kamis, 18 November 2021. Terlihat pada video sejumlah orang termasuk sosok seorang pria berkaos kuning yang diklaim adalah Anies, menaiki perahu untuk menyeberang kali. Saat mencapai tepi, perahu tiba-tiba tenggelam.Pada unggahannya, akun itu menambahkan narasi sebagai berikut:Benarkah video yang beredar memperlihatkan perahu yang ditumpangi Gubernur Anies terguling di sungai? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada video yang beredar memperlihatkan perahu yang ditumpangi Gubernur Anies terguling di sungai adalah salah. Faktanya, pria dalam video bukan Anies, melainkan Wali Kota Panjim, India, Surendra Furtado.Melalui reverse image, video identik ditemukan pada saluran YouTube Prudent Goa lewat video berjudul "MAYOR FALLS IN ST. CREEK WITH WEEDING MACHINE, REPORTERS" dimuat pada 26 Juni 2016. Pada kotak deskripi video, dijelaskan penyebab perahu tenggelam."Weeding machine turtles in St. Inez nullah with Mayor Furatdo, crew of 6 journalists on board, cameras damaged, machine turtles due to overload"Terjemahan:"Mesin pembersih di sungai St. Inez nullah bersama Walikota Furtado, kru 6 wartawan di dalamnya, kamera rusak, karena kelebihan beban"Pula, dilansir outlet media setempat NDTV , melaporkan insiden tersebut terjadi pada Juni 2016. Mereka mengatakan bahwa Furtado dan 6 pejabat dan jurnalis lainnya menaiki mesin penghilang gulma yang hanya dapat membawa dua orang.Namun, tidak ada yang terluka dalam insiden yang terjadi pada Minggu pagi ketika Walikota Korporasi Kota Panaji (PKC) Surendra Furtado menjelaskan kepada awak media tentang penggunaan mesin penyiangan yang baru diperkenalkan untuk membersihkan Sungai St Inez."Tak lama setelah walikota bersama para pejabatnya masuk ke dalam air, kapal itu berubah menjadi kura-kura yang melemparkan semua orang ke air keruh," kata seorang saksi mata.Klaim pada video yang beredar memperlihatkan perahu yang ditumpangi Gubernur Anies terguling di sungai adalah salah. Faktanya, pria dalam video bukan Anies, melainkan Wali Kota Panjim, India, Surendra Furtado.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.https://www.youtube.com/watch?v=52gVxbPUQXQhttps://www.ndtv.com/cities/panaji-mayor-finds-himself-in-murky-waters-as-photo-op-goes-wrong-1423722*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016