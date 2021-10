[Cek Fakta] Foto Bule Minta 1 Dolar atau Ancam Pilih Jokowi 10 Periode? Ini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Beredar sebuah foto memperlihatkan seorang warga negara asing atau bule yang memegang poster bertuliskan "GIVE ME 1 DOLLAR OR I'M VOTING JOKOWI 10 PERIODE". Foto ini beredar di media sosial.Adalah akun facebook RER yang turut mengunggah foto tersebut, Senin 25 Oktober 2021. Berikut penampakannya:Benarkah demikian?Dari penelusuran kami, klaim bahwa foto itu memperlihatkan seorang warga negara asing atau bule yang memegang poster bertuliskan "GIVE ME 1 DOLLAR OR I'M VOTING JOKOWI 10 PERIODE", adalah salah. Faktanya, ini hoaks lama yang kembali beredar di tengah masyarakat.Kami beberapa kali menemukan foto identik. Selengkapnya dapat dibaca di sini:Klaim bahwa foto itu memperlihatkan seorang warga negara asing atau bule yang memegang poster bertuliskan "GIVE ME 1 DOLLAR OR I'M VOTING JOKOWI 10 PERIODE", adalah salah. Faktanya, ini hoaks lama yang kembali beredar di tengah masyarakat.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis manipulated content (konten manipulasi). Manipulated content atau konten manipulasi biasanya berisi hasil editan dari informasi yang pernah diterbitkan media-media besar dan kredibel. Gampangnya, konten jenis ini dibentuk dengan cara mengedit konten yang sudah ada dengan tujuan untuk mengecoh publik.https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/VNxvMydk-foto-bule-minta-diberi-1-dolar-atau-ancam-pilih-jokowi-10-periode*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surelatau WA/SMS ke nomor