[Cek Fakta] Pemerintah Mau Paksakan Vaksin Booster untuk Publik? Ini Faktanya

"RE: Pak Presiden dan Pak Menteri PCR, Don't Kill My Friends and My Family Members With Mandated Vaccines...!!!



Kenapa pemerintah NKRI mau memaksakan suntikan vaksin booster dosis ke #3 kepada publik, sedangkan Food and Drug Administration (FDA) USA sudah menolak suntikan Pfizer booster dosis ke #3 di AMERIKA karena meningkatkan potensi dan mengakibatkan infeksi berat pada hati (Severe Heart Infections), Heart Failure and Deaths...!!!."