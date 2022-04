[Cek Fakta] Link BRI Bagikan Hadiah Rp3 Juta Melalui Pesan Berantai WhatsApp Hoaks , Begini Faktanya

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Bank Rakyat Indonesia ( BRI ) dikabarkan membagikan hadiah uang sebesar Rp3 juta. Kabar ini beredar melalui pesan berantai.Dalam pesan yang beredar disebutkan, pembagian hadiah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-130 BRI. Hadiah dapat diambil pada link yang beredar di WhatsApp.Pembaca Medcom.id melaporkan tautan link tersebut pada Jumat, 8 April 2022. Jika dibuka, link itu mengarahkan pada situs berisi kuesioner dan harus menjawab sejumlah pertanyaan dan pada bagian akhir diminta mengisi data pribadi untuk mendapatkan hadiah.Berikut narasi pada link yang beredar: "Congratulations!Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini?HappyInspireConfuseSadBank Rakyat Indonesia 130th Anniversar!Through the questionnaire, you will have a chance to get 3000000 Rupiah”Benarkah? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, kabar BRI membagikan hadiah Rp3 juta dalam rangkan memperingati HUT ke 130 tahun adalah salah. Faktanya, informasi ini adalah hoaks yang kembali beredar.Tim Cek Fakta Medcom.id pernah beberapa kali mengulas klaim serupa pada 2021. Bedanya dari hoaks sebelumnya terletak pada jumlah hadiah dan menyebut BRI berulang tahun yang ke 120. Padahal faktanya, pada Desember 2022 BRI akan berusia 127 tahun bukan 130 tahun."Bank Rakyat Indonesia (BRI) adalah salah satu bank milik pemerintah yang terbesar di Indonesia. Bank Rakyat Indonesia (BRI) didirikan di Purwokerto, Jawa Tengah oleh Raden Bei Aria Wirjaatmadja tanggal 16 Desember 1895," tulis BRI dalam situs resminya.Jika dihitung dari 16 Desember 1895 hingga 16 Desember 2021, maka usia BRI 126 tahun. Informasi yang menyatakan usia BRI 130 tahun adalah salah. Lagi pula link survei itu tidak menggunakan situs resmi BRI. Masyarakat diminta mewaspadai berbagai upaya penipuan yang marak dilakukan pihak-pihak tidak bertanggungjawab.Adapun promo hadian HUT BRI dapat dilihat di situs resminya promo.bri.co.idklaim bahwa BRI membagikan hadiah Rp3 juta dalam rangkan memperingati HUT ke 130 tahun adalah salah. Faktanya, informasi ini adalah hoaks yang kembali beredar.Informasi ini masuk kategori hoaks jenis fabricated content (konten palsu). Fabricated content terbilang menjadi jenis konten palsu yang paling berbahaya. Konten ini dibentuk dengan kandungan 100% tidak bisa dipertanggung-jawabkan secara fakta. Biasanya, fabricated content berupa informasi lowongan kerja palsu dan lain-lain.-https://bri.co.id/info-perusahaanhttps://calculator-online.net/id/age-calculator/-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/lKYrRvVN-cek-fakta-beredar-link-survei-berhadiah-rp2-juta-terkait-hut-bri-ke-120-ini-faktanya-https://www.medcom.id/telusur/cek-fakta/gNQeApwN-cek-fakta-benarkah-bri-rayakan-hut-ke-130-tahun-membagikan-hadiah-rp2-juta-lewat-link-ini-cek-faktanyahttps://promo.bri.co.id/main/promo/detail/promo_seru_hut_bri_126_dari_merchant_merchant_bri*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016Kami saat ini mengadakan survei/kuesionerbertujuan memahami perilaku dan preferensi audiens terkait konten cek fakta dari media/pers di Indonesia. Anda bisa mengisi survei melalui tautan link di bawah ini. Data Anda akan dijamin kerahasiaannya dan hanya akan digunakan guna keperluan penelitian.Link survei: https://tinyurl.com/survei-audiens-cekfakta