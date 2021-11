[Cek Fakta] Foto Alat Tes Covid-19 Sudah Berlabel Positif? Begini Faktanya

“Can anyone explain this??? Why are there positive and negative test kits? And why does the positive test show that it’s a biohazard? Is the test preloaded with the virus?”



Terjemahan: Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad



“Ada yang bisa menjelaskan ini??? Mengapa ada alat tes positif dan negatif? Dan mengapa tes positif menunjukkan bahwa itu adalah biohazard? Apakah tes sudah dimuat dengan virus? ”

"Praktek laboratorium yang baik menyarankan penggunaan kontrol positif dan negatif untuk memastikan bahwa reagen uji berfungsi dan pengujian dilakukan dengan benar, bukan bermakna sebagai hasil dari tes Covid-19." tulis Reuters dalam laporannya.

(WAN)

Beredar foto yang memperlihatkan alat tes Covid-19 yang sudah bertanda positif dan negatif. Disebutkan, alat tes itu digunakan untuk mencari keuntungan.Akun Facebook Gretchen Caudell membagikan foto itu pada, Jumat 26 Februari 2021. Pada foto yang beredar terdapat narasi sebagai berikut:Benarkah demikian? Berikut cek faktanya.Dari hasil penelusuran, klaim pada foto yang beredar memperlihatkan alat tes Covid-19 sudah berlabel positif dan negatif adalah salah. Faktanya, alat tes yang terlihat pada foto tersebut berfungsi untuk memastikan reagen dalam sampel pengujian dilakukan dengan benar, bukan bermakna sebagai hasil dari tes Covid-19.Dilansir Reuters, produk yang ditampilkan pada unggahan tersebut adalah Alat Tes Cepat Panbio™ Covid-19 Ag. Yang dimaksud dengan kontrol positif dan negatif secara khusus diformulasikan dan dibuat untuk memastikan kinerja Panbio™ Covid-19 Ag Rapid Test Device dan digunakan untuk memverifikasi kemampuan pengguna dalam melakukan pengujian dan menginterpretasikan hasilnya dengan benar.Pula, dilansir dari dokumen molecular.abbot, disebutkan bahwa keterangan kontrol positif dan kontrol negatif digunakan ketika operator yangbaru memulai menguji spesimen, dengan setiap pengiriman tes dan pada "interval berkala" yang ditentukan oleh undang-undang dan pedoman yang berlaku."A positive control and a negative control are processed from the start of sample preparation for each test order to evaluate run validity. The purpose of sample preparation is to extract and concentrate the target nucleic acids (DNA and RNA) molecules to make the target accessible for amplification, and to remove potential inhibitors of amplification from the extract."Klaim pada foto yang beredar memperlihatkan alat tes Covid-19 sudah berlabel positif dan negatif adalah salah. Faktanya, alat tes yang terlihat pada foto tersebut berfungsi untuk memastikan reagen dalam sampel pengujian bukan menunjukkan hasil tes Covid-19.Informasi ini jenis hoaks false context (konteks keliru). False context adalah sebuah konten yang disajikan dengan narasi dan konteks yang salah. Biasanya, false context memuat pernyataan, foto, atau video peristiwa yang pernah terjadi pada suatu tempat, namun secara konteks yang ditulis tidak sesuai dengan fakta yang ada.-https://www.reuters.com/article/uk-factcheck-antigen-control-idUSKCN2AV2KR-https://www.molecular.abbott/sal/Abbott%20RealTime%20SARS-CoV-2%20amp%20kit%20IFU%2051-608442%20R2.pdf*Kami sangat senang dan berterima kasih jika Anda menemukan informasi terindikasi hoaks atau memiliki sanggahan terhadap hasil pemeriksaan fakta, kemudian melaporkannya melalui surel cekfakta@medcom.id atau WA/SMS ke nomor 082113322016