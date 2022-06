Hemat Kuota, Ini Link Download Peta Rute KRL Commuterline Terbaru

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Per tanggal 28 Mei 2022 terlah berlaku perubahan rute KRL Commuterline untuk jalur tertentu. Hal ini merupakan kelanjutan dari langkah Switch Over (SO) ke-5 di Stasiun Manggarai oleh Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan.Perjalanan KRL lintas Bogor hanya melayani relasi Bogor/Depok/Nambo-Jakarta Kota PP via Stasiun Manggarai. Artinya penumpang dari Bogor yang ingin melanjutkan menuju ke Stasiun Sudirman ataupun Stasiun Tanah Abang mesti transit di Stasiun Manggarai.Selain itu, perubahan rute juga terjadi untuk KRL Lin Bekasi atau Cikarang. KRL Lin Bekasi yang semula langsung ke Stasiun Jakarta Kota kini hanya menuju ke Stasiun Angke/Kampung Bandan via Manggarai/Pasar Senen. Karena itu, bagi penumpang KRL Lin Bekasi harus transit di Stasiun Manggarai.Pola operasi loop line dilayani KRL lintas Cikarang/Bekasi dengan dua skema yaitu full racket Cikarang/Bekasi pp via Manggarai atau Pasar Senen dan Half Racket Cikarang/Bekasi-Kampung Bandan/Angke pp via Manggarai.Penjelasan ini tentu saja akan membingungkan sehingga solusi seperti gambar peta rute KRL Commuterline akan jauh lebih mudah dipahami. Hal tersebut disediakan lewat aplikasi mobile KRL Access sehingga bisa dicek lebih mudah hanya dari smartphone.Namun saat berada di dalam KRL Commuterline atau di stasiun mungkin sinyal internet akan kurang bagus, termasuk fasilitas Free WiFi yang disediakan. Solusi lain yang bisa dipilih adalah dengan mencari dan download peta rute KRL Commuterline terbaru.Berikut ini Medcom.id telah menyiapkan link dan cara download peta rute KRL Commuterline terbaru untuk disimpan di galeri smartphone sehingga bisa dibuka dengan cepat tanpa koneksi internet.1. Buka browser di smartphone Anda.2. Klik link atau tautan ini https://www.krl.co.id/wp-content/uploads/2016/06/Peta-KAI-Commuter-Jabodetabek-Merak_Gapeka-2022_FA-1_Artboard-1.png 3. Selanjutnya browser smartphone Anda akan otomatis membuka situs yang menampilkan gambar peta rute KRL Commuterline terbaru.4. Tekan gambar tersebut hingga muncul kotak menu di layar smartphone, pilih “Download Image”.Kini Anda cukup membuka galeri smartphone dan cari hasil download tadi setiap ingin mengecek peta rute KRL Commuterline terbaru, tanpa koneksi internet.