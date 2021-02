Jangan Panik, Ini Cara Cari iPhone yang Hilang

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Inspire

Confuse

Sad

Jakarta: Bukan cuma smartphone Android yang memiliki fitur untuk menemukan handphone yang hilang. Apple juga memiliki fitur yang sama untuk mempermudah pengguna mencari iPhone yang hilang termasuk memberikan pesan bagi orang yang menemukannya.Di iOS atau iPhone, Apple menyediakan fitur bernama Find My iPhone yang akan terhubung ke akun iCloud. Fitur ini bisa digunakan di berbagai perangkat Apple baik iPad maupun smartwatch Apple dan lainnya selama terintegrasi ke akun iCloud yang aktif.Bagaimana cara mencari iPhone yang Hilang menggunakan aplikasi Find My iPhone? Mudah sekali, Medcom.id sudah membuat panduannya tapi perlu dicatat bahwa fitur atau langkah ini berlaku untuk iPhone minimal sistem operasi iOS 8.Pertama, masuk ke Settings dan pilih nama Apple ID di bagian atas serta pilih menu iCloud. Kemudian di dalam halaman yang baru cari pilihan menu Find My iPhone.Di sini aktifkan tombol geser Find My iPhone, Send Last Location, dan Enable Offline Finding. Tahap ini sebaiknya dilakukan segera pada perangkat Apple yang dimiliki untuk mempermudah pencarian saat perangkat hilang.Pertama buka situs iCloud di browser komputer atau aplikasi Find My iPhone lewat perangkat iOS atau iPhone yang lain selanjutnya login dengan akun Apple ID dari iPhone yang hilang.Di dalam aplikasi Find My iPhone akan tampil deretan perangkat Apple yang terhubung ke akun Apple ID atau iCloud Anda. Pilih perangkat yang mau dicari.Selanjutnya akan muncul keterangan, iPhone yang hilang dalam kondisi offline atau tidak terhubung internet. Apabila baterai iPhone ternyata sudah habis atau kondisi mati maka di sini akan terlihat lokasi terakhir iPhone yang hilang.Di aplikasi Find My iPhone juga akan tersedia beberapa menu untuk bisa mencari atau menemukan iPhone yang hilang. Pertama, Play Sound untuk membunyikan iPhone yang hilang apabila terpantau di peta aplikasi Find My iPhone jaraknya masih dekat.Kedua, menu Mark As Lost atau menandakan iPhone hilang. Fitur ini akan langsung mengunci passcode atau akses ke iPhone sehingga lebih aman. Anda juga bisa membuat pesan yang akan muncul di layar iPhone yang hilang.Pesan tersebut bisa dibuat berisi nama dan nomor kontak untuk mengembalikan iPhone yang hilang. Ketiga, fitur Erase This Device apabila iPhone yang hilang sama sekali tidak ditemukan atau dikembalikan oleh penemunya maka Anda bisa memilih menghapus semua data di dalamnya.(MMI)