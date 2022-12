Cara Upload Video ke YouTube

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: Konten video merupakan inti dari YouTube sebagai platform. Jika pengguna tidak mengunggah video, YouTube tidak memiliki fungsi dalam lanskap media saat ini. Sejak tahun 2005, YouTube telah menjadi situs paling sering dikunjungi kedua di dunia, di belakang Google.Kreator konten telah dapat menjadikan YouTube sebagai lahan mata pencaharian dengan mengunggah video populer, terkadang ikonik. Jika ingin ikut berkontribusi dalam platform ini, berikut langkah awalnya, yaitu mengunggah video.Soal kustomisasi dan pemformatan, YouTube memungkinkan kamu untuk menyempurnakan video. Kamu bisa menambahkan judul dan deskripsi ramah SEO, mengatur pemirsa secara spesifik, mengatur waktu terkait penerbitan video, dan sebagainya.Hal ini memungkinkan kamu untuk menyatakan kepemilikan terhadap konten dan memberikannya kesempatan untuk menjadi sukses. Jika video kurang berhasil, kamu selalu bisa mengubahnya.1. Dari halaman Home YouTube, klik tombol Create di bagian atas.2. Klik Upload video.3. Dalam kotak Upload video, klik Select Files yang akan menampilkan File Explorer.4. Temukan dan buka video yang diinginkan untuk mulai mengunggah.Setelah proses unggah dimulai, kamu perlu mengisi informasi pada kotak Details, Video elements, Checks, dan Visibility untuk video sebelum menerbitkannya. Jika melakukan seluruh langkah dengan benar, kamu bisa meningkatkan nilai optimalisasi dan membangun pemirsa dengan cepat.Jika tidak berada di dekat komputer namun tetap perlu menjaga jadwal unggah, kamu tidak perlu khawatir. Kamu selalu bisa mengunggah video secara langsung dari smartphone, selama memiliki aplikasi YouTube.1. Buka aplikasi YouTube di perangkat Android dan iOS.2. Ketuk tombol Create yang tampil serupa tanda tambah dalam lingkaran.3. Pilih Upload a video.Beri video judul dan deskripsi. Kamu juga dapat menambahkan Public, Private, atau Unlisted sebagai opsi visibilitas, lokasi video, dan tipe daftar putar atau playlist lokasi penyimpanan video yang diinginkan, lalu tekan Next.Pada halaman Select audience, tambahkan parameter usia untuk video. Jika konten video mungkin tidak tepat untuk seluruh pemirsa, pilih No, It’s not made for kids. Pilih Yes, it’s made for Kids jika konten video ditujukan untuk seluruh kategori usia pemirsa.Jika video berisi konten terkait dengan orang dewasa, kamu bisa membatasi video berdasarkan usia. Tekan Upload Video saat telah siap. Video akan mulai diunggah, dan kamu bisa mengikuti progres unggah di tab Library di bagian bawah.Ketuk Tab Library kemudian akses Your Videos untuk melihat video setelah selesai diunggah. Selamat mencoba!