Ini Cara Cegah Tag di Unggahan atau Komentar Instagram Tidak Diinginkan

Jakarta: Instagram menjadi salah satu platform jejaring sosial yang tidak hanya dimanfaatkan masyarakat untuk membagikan momen kesukaan mereka. Kini, Instagram menjadi platform yang digunakan sebagai ladang pendapatan.Sebab, Instagram memungkinkan pemilik usaha untuk mempromosikan produk yang mereka tawarkan kepada konsumen. Sayangnya, beberapa pemilik usaha mempromosikan produk dagangan mereka dengan cara menyebutkan atau mention username pengguna Instagram secara acak di kolom komentar unggahan mereka.Beberapa pemilik usaha juga menandai atau tag pengguna pada unggahan mereka, dan bagi sebagian pengguna, hal ini cukup mengganggu. Tidak hanya soal promosi pemilik usaha, hal ini juga berlaku untuk unggahan yang tidak sesuai dengan minat pengguna.Sayangnya, Instagram belum menyediakan cara untuk menghapus tag atau mention di kolom komentar unggahan pengguna di platform jejaring sosialnya. Namun, Anda dapat mengubah pengaturan agar tidak sembarang orang bisa menandai atau menyebutkan username Anda pada unggahan mereka.Untuk mengatur pengguna Instagram lain yang dapat menandai atau tag dan menyebut atau mention Anda di unggahan, berikut caranya.1. Akses foto profil dan ketuk tiga garis horisontal tersusun horisontal di sudut kanan atas.2. Buka menu Settings.3. Buka menu Privacy.4. Buka menu Tags, kemudian Mentions.5. Pada kedua bagian, pilih People Your Follow atau No One, bergantung pada preferensi mention dan tag Anda.Di bagian Tags, Anda juga dapat memilih untuk menyetujui tag secara manual atau Manually Approve Tags. Opsi ini bermanfaat jika Anda tidak ditag di banyak unggah, namun ingin memastikan bahwa unggahan yang diizinkan untuk menyematkan tag atau mention username Anda sesuai dengan minat.Namun, jika Anda tidak peduli soal Tag, dan tidak ingin mendapatkan notifikasi soal hal tersebut, Anda dapat mengakses Settings > Notifications > Post, Stories, and Comments, kemudian pilih Off atau From People I Follow di bagian Photos of You. Selamat mencoba!