Cara Hubungkan Headphone Nirkabel ke TV

Jakarta: Terkadang kita ingin menonton TV tanpa mengganggu orang di sekitar, dan itulah saat kamu harus mengetahui cara untuk menghentikan headphone ke TV. Ada banyak model TV dan headphone, tapi panduan ini akan menginformasikan hal mendasar yang perlu kamu ketahui.Jika TV di rumahmu didukung konektivitas Bluetooth, secara praktis kamu bisa menghubungkan model headphone apapun ke TV. Langkah spesifik mungkin akan berubah bergantung pada model TV dan headphone, namun ide dasarnya akan tetap sama.Sebagai informasi, tips ini menggunakan TV Samsung sebagai ilustrasi. Untuk menghubungkan headphone Bluetooth ke TV, berikut langkah yang perlu kamu lakukan.1. Aktifkan mode pairing Bluetooth pada headphone atau earbuds. Langkah ini mungkin akan melibatkan tindakan menekan tombol pairing atau mengeluarkan earbuds dari sasis penyimpanannya.2. Buka menu Settings di TV dan aktifkan mode pairing Bluetooth. Kamu mungkin akan menemukan opsi ini di menu Audio, Sound Output atau menu serupa. Pada TV Samsung, kamu perlu mengakses opsi Sound Output.3. Hubungkan headphone ke TV. Langkah ini umumnya akan melibatkan pemilihan nama headphone dari daftar perangkat di TV dan kemudian menghubungkan keduanya. Pada TV Samsung, tekan Up di Sound Output, kemudian pilih Bluetooth Speaker List, dan pilih nama headphone Bluetooth dan kemudian pilih Pair and Connect.4. Kamu akan mulai dapat mendengarkan audio dari TV melalui headset.Seperti yang telah disebutkan, langkah ini mungkin akan berbeda bergantung pada TV kamu. Sebagai contoh untuk TV LG, kamu perlu memilih Settings > Advanced Settings > Sound Out > LG Sound Sync Bluetooth > Detect > Choose your headphones from the list.Karena spesifikasi dapat sangat berbeda, periksa dokumen yang tersedia di kotak kemasan penjualan TV dan headphone, kalau kamu tidak yakin cara mengaktifkan mode pairing Bluetooth.Jika TV kamu tidak dilengkapi konektivitas Bluetooth, bukan berarti kamu tidak bisa mendengarkan audio dari TV melalui headphone. Kamu bisa mencari jack headphone atau menggunakan transmitter Bluetooth.Pada dasarnya, kamu hanya perlu menghubungkan transmitter ke jack headphone di TV dan kemudian hubungkan headset Bluetooth ke transmitter. Untuk TV tanpa jack headphone, jika memiliki soundbar atau receiver audio terhubung ke TV, kamu bisa mencoba mensinkronisasikan headphone Bluetooth ke perangkat tersebut.