Redmi 5 Plus, Tambah Plus Dibandingkan Saudaranya

8.5 Xiaomi Redmi 5 Plus Plus Prosesor kelas menengah

Peningkatan kapasitas RAM dan memori internal

Resolusi layar yang lebih tinggi

Harga masih terjangkau untuk spesifikasi yang ditawarkan Minus Tidak ada desain yang berbeda dari Redmi 5

Tidak ada peningkatan di kameranya

Xiaomi di Indonesia membanjiri pasar smartphone dengan varian yang lengkap sekaligus hampir membingungkan sejak akhir tahun lalu. Setelah merilis Redmi 5A , beberapa waktu lalu Xiaomi merilis Redmi 5 dan Redmi 5 Plus.Medcom.id sudah lebih dulu mengulas secara mendalam tentang Redmi 5 , dan sebaiknya Anda membuka kembali ulasannya sambil membaca ulasan kami kali ini untuk Redmi 5 Plus.Apa alasannya? Karena menurut kami Redmi 5 Plus memiliki beberapa nilai plus dibanding saudaranya tadi. Meskipun tidak banyak, tapi masih layak untuk menghiasi saku kemeja atau celana Anda.Mengingat Redmi 5 Plus dirilis bersamaan dengan Redmi 5 sebagai saudaranya, tidak ada perbedaan pada desain maupun tampilan smartphone ini. Redmi 5 Plus masih tampil dalam ukuran yang besar karena membawa layar 5,7 inci dengan rasio 18:9.Ukuran layar ini sangat lega dengan masih menyisakan sedikit bezel di sisi kanan dan kiri. Sama seperti desain smartphone berasio layar 18:9 lain, deretan tombol kapasitif yang berfungsi sebagai navigasi kini hanya muncul di layar, bukan di bawah layar.Ada perbedaan spesifikasi pada layar Xiaomi Redmi 5 Plus ketimbang Redmi 5. Pada smartphone ini, layar yang dihadirkan membawa resolusi Full HD+ (1080x2160 piksel). Berbeda dengan Redmi 5 yang ukuran layarnya sama tapi menampilkan resolusi HD+ (720x1440 piksel)Desain bagian belakang pun terlihat sama. Terdapat kamera belakang yang permukaaannya lebih menonjol dari permukaan sekitarnya, jadi bagian kameranya sangat rawan tergores. Persis di bawah kamera belakangnya terdapat sebuah pemindai sidik jari.Pada sisi kanan terdapat slot Dual SIM hybrid yang slot keduanya juga bisa digunakan untuk dipaasang kartu microSD. Pada sisi kanannya terdapat tombol volume serta daya.Lagi, antarmuka Xiaomi Redmi 5 Plus juga tidak memiliki perbedaan dari Redmi 5. Sekali lagi, hal ini wajar karena smartphone ini dirilis bersamaan dan perbedaan hanya terletak di dapur pacunya serta spesifikasi teknis yang dibawanya. Bagian tersebut akan kami jelaskan setelah bagian ini.Xiaomi Redmi 5 Plus menggunakan antarmuka MIUI 9 yang berbasis Android 7.1.2 Nougat yang berjalannya di dalamnya. Xiaomi menerapkan beberapa perubahan desain terhadap aplikasi bawaan, seperti peramban dan pengirim pesan. Desain ikon baru ini membuatnya terlihat seperti antarmuka Android standar.Kami tidak akan menjelaskan panjang lebar terkait antarmukanya karena sama sekali tidak berbeda dengan antarmuka Xiaomi Redmi 5 yang sudah kami buat ulasannya.Untuk aplikasi bawannya Xiaomi juga masih menghadirkan sedikit aplikasi bawaan yang sama seperti kami jumpai di Xiaomi Redmi 5. Seluruh aplikasi bawaan yang hadir merupakan aplikasi esensial dan tidak ada aplikasi bloatware sama sekali.Sayangnya, embel Plus di smartphone ini tidak berlaku di sisi kameranya. Xiaomi Redmi 5 Plus masih hadir dengan kemampuan kamera depan sensor 5MP dan kamera belakang 12MP. Kualitas foto yang dihasilkan juga tidak berbeda jauh dengan Xiaomi Redmi 5.Resolusi dari kamera ini memang tidak terlalu besar, tapi gambar yang dihasilkan menggunakan kamera ini sudah cukup tajam digunakan untuk mengambil foto di tempat dengan pencahayaan yang memadai.Xiaomi Redmi 5 Plus sangat bisa diandalkan untuk mengabil foto dalam beberapa kondisi, yakni di luar ruangan dengan kondisi cerah atau siang hari dan malam hari, atau di dalam ruangan dengan kondisi penerangan yang dipastikan cukup.Kami sudah mencobanya untuk mengabadikan foto di malam hari atau di dalam ruangan dengan kondisi penerangan yang cukup dan hasilnya masih memuaskan meskipun bukan yang terbaik dibandingkan merek lainKondisi yang sama juga berlaku j pada kamera depannya. Anda bisa mendapatkan hasil foto selfie yang memuaskan tapi mustahil untuk mendapatkan foto selfie yang bagus dalam kondisi penerangan yang minim.Filter maupun efek atau mode di kamera Xiaomi Redmi 5 Plus juga masih minim improvisasi alias tidak banyak maupun ada yang baru. Anda bisa mencoba-coba menghasilkan foto bokeh tanpa adanya efek bokeh alias mengambil foto makro.Untuk performanya, selain dari peningkatan dari kualitas layar Xiaomi Redmi 5 Plus dibandingkan Redmi 5 juga terletak di bagian dapur pacunya. Seperti yang sudah saya sebutkan di awal, apabila Anda membaca ulasan ini sambil membuka ulasan kami tentang Redmi 5 maka Anda akan paham embel Plus di smartphone ini.Xiaomi Redmi 5 Plus hadir dengan prosesor Qualcomm Snapdragon 625 yang didukung varian RAM 3GB dan 4GB, tapi yang kami uji kali adalah versi RAM 3GB. Xiaomi Redmi 5 Plus hadir dengan prosesor dan kapasitas RAM lebih unggul dari Redmi 5.Hal yang sama juga berlaku di kapasitas memori internalnya. Xiaomi Redmi 5 Plus hadir dengan varian kapasitas memori 32GB dan 64GB, dan yang kami uji kali ini adalah versi 32GB.Berdasarkan pengujian menggunakan aplikasi benchmark yang kami biasa gunakan, Xiaomi Redmi 5 Plus masih menghasilkan skor sedikit lebih tinggi dari Redmi 5. Hal yang tidak mengherankan, mengingat prosesor dan RAM yang digunakan pada smartphone ini memang lebih tinggi dari saudaranya.Pada pengujian menggunakan game Asphalt 8: Airborne yang memiliki kualitas grafis sangat bagus sekaligus berat, Xiaomi Redmi 5 Plus mampu menjalankan game ini tanpa stuttering atau tersendat.Untuk dalam jangka waktu pengunaan yang cukup lama seperti bermain game, smartphone ini tidak menghasilkan rasa panas yang mencemaskan atau membuat tangan tidak nyaman saat menggunakannya. Xiaomi Redmi 5 Plus termasuk smartphone yang bisa diandalkan performanya.Beralih ke kapasitas baterai Xiaomi Redmi 5 Plus membawa kapasitas baterai lebih besar dari saudaranya dengan kapasitas 4.000 mAh. Setelah melakukan pengujian smartphone ini mampu bertahan hingga 14 jam, daya tahan yang sangat bagus.Meskipun begitu, apabila membandingkannya dengan Xiaomi Redmi 5, smartphone ini masih kalah. Bagi kami hal ini masih wajar mengingat Xiaomi Redmi 5 Plus hadir dengan resolusi layar lebih tinggi dibandingkan saudaranya yang artinya mengkonsumsi baterai lebih besar.Tidak sampai disitu, kami juga membandingkan dengan merek smartphone lain yang dirilis sejak awal tahun ini dan memiliki rentang harga mulai dari Rp2 juta hingga Rp3 juta. Xiaomi Redmi 5 Plus (3GB/32GB) yang kami uji dibanderol dengan harga Rp2.199.000 di pasar.Xiaomi Redmi 5 Plus tidak hadir dengan desain dan tampilan yang berbeda dari Redmi 5. Penggunaan embel Plus di namanya mengacu pada peningkatan yang diberikan pada spesifikasi dapur pacu dan layarnya.Hal ini bisa dinilai sebagai cara Xiaomi untuk menyediakan jajaran produk yang variatif sesuai isi kantong konsumen di Indonesia dan Xiaomi Redmi 5, bagi kami masih berhasil masuk sebagai salah satu smartphone terjangkau dengan spesifikasi dan performa yang ditawarkan.(MMI)