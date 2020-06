Boneka Pendamping Astronaut NASA di Misi SpaceX Jadi Buruan

Note:

If so, it’s a retired plushie that is no longer manufactured, so you can only acquire it on the resale market. pic.twitter.com/k51gJfHbP2 — Mika McKinnon (@mikamckinnon) May 27, 2020

Jakarta: Boneka dinosaurus dengan model glitter mengkilap yang tampil dalam rekaman video peluncuran roket SpaceX membawa dua astronaut NASA menuju Stasiung Luar Angkasa Internasional dikabarkan menjadi buruan.Dilaporkan bahwa karena video tersebut boneka yang diketahu bernama Tremor the Apatosaurus ini banyak dicari di berbagai e-commerce luar negeri. Boneka yang unik tersebut ternyata dianggap menjadi koleksi dari saksi peluncuran manusia ke antarika yang dilakukan akhir bulan Mei lalu.Dikutip dari CNET, bahwa seorang peneliti sain dan ahli geologi bernama Mika McKinnon dalam akun Twitter mengungkapkan identitas dari mainan jenis boneka plush toy tersebut. Dia mengungkapkan bahwa boneka enak inci ini merupakan buatan merek Ty.Hal ini yang kemudian membuat boneka Tremor the Apatosaurus mendadak diburu. Sayangnya, menurut laporan berbagai e-commerce sudah kehabisan produk ini. Terungkap bahwa boneka ini sudah tidak diproduksi lagi oleh pemilik merk.Jadi boneka Tremor the Apatosaurus hanya bisa didapatkan di penjual barang bekas. Situs SpaceX sendiri kehabisan stok boneka ini, tampaknya mereka sudha memprediksi bahwa boneka ini akan menjadi viral dan diburu.Dikisahkan oleh kedua astronaut, Robert L. Behnken dan Douglas G. Hurley, bahwa masing-masing anaknya diminta menentukan boneka yang akan dibawa terbang dalam misi mereka. Akhirnya mereka memilih Tremor the Apatosaurus.Apa fungsi dari boneka ini? Boneka tersebut menjadi penanda bahwa posisi pesawat atau roket sang astronaut sudah terlepas dari gaya tarik gravitasi Bumi. Kondisi boneka yang melayang menjadi indikator paling mudah untuk astronaut menyadari mereka sudah berada di luar Bumi.(MMI)