Kelola Jaringan Bisnis Lebih Gampang Pakai Netgear Insight

Di tengah era digital sekarang ini, perusahaan skala kecil menengah juga membutuhkan jaringan internet untuk mendongkrak penjualan. Mulai dari kebutuhan penyimpanan data ke cloud, meluncurkan website perusahaan, promosi online, dan lain sebagainya.Oleh karena itu, perusahaan SMB mulai melirik kebutuhan akan adanya perangkat pendukung seperti router, NAS, access point, switch, dan juga beserta dengan staf IT yang handal untuk mengoperasikannya.Namun, merekrut staf IT yang professional membutuhkan biaya yang besar. Jika kita lakukan sendiri, waktu yang seharusnya dipakai untuk mengembangkan ide-ide bisnis cemerlang jadi tersita untuk melatih skill IT lebih lanjut.Solusi memperkerjakan pihak ke 3 juga bukanlah jalan keluar yang murah, sebab akan banyak biaya-biaya yang dikeluarkan untuk biaya setup, biaya update firmware, biaya monitoring, biaya kunjungan dan ketika ada kendala pada jaringan internet Anda.Kendala itu tidak dapat segera teratasi karena harus menunggu tim mereka datang ke lokasi yang bermasalah.Netgear, sebagai produsen perangkat jaringan IT terkemuka dari Amerika Serikat. Kini menawarkan solusi menyeluruh untuk manajemen IT Anda. Perangkat networking berkualitas seperti Orbi Tri-band Mesh WiFi System, Smart Cloud Access Point, Ready NAS, VPN Router, serta Smart Cloud Switch siap mendukung aktivitas digital perusahaan Anda.Netgear menyediakan aplikasi mobile Netgear Insight yang dapat memberikan informasi dan melakukan pengaturan untuk perangkat jaringan IT dengan sangat mudah, sehingga Anda dapat melakukannya sendiri tanpa menjadi ahli atau merekrut orang ahli.Lewat aplikasi cerdas ini, pelaku bisnis atau tim IT perusahaan yang menggunakannya bisa memantau dan mengelola jaringan IT dan perangkat lain dari jarak jauh lewat aplikasi dengan tampilan yang mudah dipahami kapan saja dan dimana saja lewat komputer, laptop, atau handphone.Jika ingin melakukan update software, terjadi laporan gangguan, dan troubleshooting dapat dilakukan lewat aplikasi Insight tanpa perlu jauh-jauh mendatangi lokasi perangkat. Hal ini akan bisa sangat menghemat budget pemeliharaan IT perusahaan Anda baik dari segi efisiensi waktu dan biaya.Jika Anda ingin menambah perangkat berikutnya, akan dikenakan $4.99 atau sekitar 77 ribu rupiah/ perangkat/ tahun. Dan jika Anda memilih Insight Premium, keuntungan terbesar yang akan Anda dapatkan adalah Portal Cloud, dimana Anda bisa mengelola jaringan Anda melalui web browser.Membuat pengelolaan jaringan IT yang paling rumit menjadi pekerjaan yang mudah. Hanya dengan USD9.99 atau sekitar 155 ribu rupiah perangkat/ tahun atau USD0.99 atau sekitar 15 ribu rupiah/perangkat/bulan. Sangat terjangkau dan layak karena kemampuan yang akan Anda dapatkan sebagai imbalannya akan jauh lebih besar.Fitur extra lainnya yang dapat dinikmati adalah Fast Roaming dan penjadwalan PoE. Baik Insight Basic maupun Insight Premium keduanya memberikan Anda kemudahan untuk memiliki jumlah perangkat lain dan lokasi yang tidak terbatas.(MMI)