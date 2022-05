Canon Umumkan Kamera Mirrorless Terbaru, EOS R5 C

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Jakarta: PT Datascrip mengumumkan kehadiran kamera mirrorless terbaru Canon, EOS R5 C, di Indonesia. Kamera ini digadang sebagai kamera hybrid dengan sistem EOS Cinema dan teknologi EOS R5 dalam satu kamera.“Kamera ini merupakan paket lengkap yang ideal untuk berbagai alur pekerjaan, mulai dari multimedia jurnalis dan bidang lain yang memerlukan kualitas gambar yang memukau, seperti dokumentasi seremonial pernikahan, produksi video dan foto iklan, hingga pembuatan film seri,” ujar Director of Canon Business Unit PT Datascrip Monica Aryasetiawan.Canon EOS R5 C berbekal kemampuan merekam video dengan kualitas 8K dan pengambilan foto beresolusi 45 megapiksel, diklaim mampu memberikan keleluasaan bagi pengguna untuk mendapatkan detil atau melakukan crop saat proses editing.EOS R5 C memiliki sensor 8K CMOS full-frame 45 megapiksel, sehingga mampu menghasilkanvideo dengan kualitas video 8K/60p RAW. Pengguna juga dapat membuat adegan slow motion memukau dengan perekaman high frame rate hingga 4K/120fps.Selain itu, Canon EOS R5 C juga berbekal dukungan kemampuan perekaman audio simultan tanpa membutuhkan input audio terpisah yang umum diperlukan dalam perekaman high frame rate konvensional.Untuk kemudahan proses pascaproduksi, EOS R5 C juga didukung dengan C-log 3 untuk menghasilkan gradasi warna lebih kaya, sehingga lebih fleksibel dalam proses color-grading. Kamera ini juga berbekal teknologi HDR dengan format HLG dan PQ, bermanfaat saat merekam dengan kontras tinggi.Canon EOS R5 C didukung prosesor gambar DIGIC X, sensor full-frame dengan dukungan teknologi Dual Pixel CMOS AF II dan EOS iTR AF X, fitur Eye Detection AF dan Animal Detection AF, serta sensitivitas ISO hingga 51.200 dan rentang kecerahan fokus hingga EV-6.Fitur lain yang tersedia pada perangkat ini termasuk Cinema RAW Light (12-bit) berkemampuan menyimpan data rekaman RAW dalam ukuran file lebih ringan serta format XF-AVC. Canon EOS R5 C juga berbekal dual system dengan tampilan dua antarmuka berbeda untuk foto dan video.Untuk media penyimpanan, tersedia dua slot kartu memori memungkinkan pengguna menggabungkan CF-Express Tipe B dan kartu memori SD UHS II. Selain itu, PT Datascrip juga mengumumkan kehadiran lensa RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye.Canon RF 5.2mm F/2.8L Dual Fisheye merupakan bagian ekosistem baru dari Canon, yaitu EOS Virtual Reality System (VR System) yang terdiri dari kamera Canon EOS R series yaitu EOS R5 dan R5 C, lensa RF khusus VR dan software EOS VR Utility.Lensa ini dilengkapi dengan dua lensa fisheye f/2.8-F/16 dan focal length 60mm dengan pemfokusan manual, serta berkualitas optik tinggi khas lensa seri L dari Canon. Penempatan kedua lensa ini berdekatan sehingga diklaim mampu menghasilkan gambar VR stereoscopic 3D dengan sudut 180 derajat dengan parallax natural hampir menyerupai mata manusia.PT Datascrip menawarkan Canon EOS R5 C seharga Rp84.580.000 dan lensa Canon RF 5.2mm f/2.8L Dual Fisheye seharga Rp39.770.000, belum termasuk PPN.