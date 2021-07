Work from Kost Lancar dengan Internet RoomMe Always On dari Hypernet

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

(RoomMe, operator kost virtual di Indonesia, bermitra dengan Hypernet, penyedia layanan IT terkemuka, menghadirkan fitur RoomMe Always On, fasilitas internet untuk kenyamanan seluruh tenant atau penghuni kost RoomMe. Foto: Dok. Hypernet)

Jakarta: Lonjakan kasus covid-19 yang tengah terjadi membuat pemerintah kembali membatasi mobilitas warga secara ketat, termasuk memberlakukan kegiatan bekerja secara remote dari rumah atau work from home (WFH). Internet menjadi salah satu perangkat yang paling diandalkan di tengah keterbatasan ini agar produktivitas tetap terjaga.Memahami kondisi ini, RoomMe, operator kost virtual di Indonesia, bermitra dengan Hypernet, penyedia layanan IT terkemuka, menghadirkan fitur RoomMe Always On, fasilitas internet untuk kenyamanan seluruh tenant atau penghuni kost RoomMe.Melalui jaringan internet yang stabil dari Hypernet, fitur ini dapat dinikmati oleh para tenant secara cuma-cuma tanpa tambahan biaya apapun. Menargetkan ribuan rumah kost RoomMe di seluruh Indonesia, kolaborasi antara RoomMe dan Hypernet ini telah berjalan secara bertahap mulai dari pertengahan 2021 hingga akhir 2022.“Menurut hasil survei yang dilakukan RoomMe, sebanyak 72,4 persen responden tenant kost menganggap internet adalah faktor utama saat mereka memilih tempat kost. Hal ini menjadi sangat relevan di tengah situasi tak menentu saat ini. Fasilitas internet stabil menjadi salah satu prioritas yang kami kedepankan untuk dapat memberikan kenyamanan lebih bagi para tenant kami, sehingga mereka tetap dapat produktif dalam melakukan berbagai aktivitas virtual saat work from kost tanpa perlu mengkhawatirkan koneksi internet yang tidak stabil dan lambat,” ujar Chief Executive Officer RoomMe Glen Ramersan, Jumat, 30 Juli 2021.Adanya 36 persen responden yang mengungkapkan bahwa fasilitas koneksi internet di kost mereka seringkali tidak stabil. Lalu, tujuh persen responden mengaku tempat kost mereka tidak dilengkapi fasilitas internet menjadi alasan bagi RoomMe untuk bermitra dengan Hypernet agar kinerja dan produktivitas tidak terganggu.Chief Executive Officer Hypernet Sudianto Oei mengungkapkan Hypernet menawarkan kemudahan solusi jaringan internet untuk berbagai sektor industri. Salah satunya sektor hospitality."Kemitraan dengan RoomMe semakin memperkuat komitmen kami untuk selalu memberikan layanan informasi dan teknologi terbaik bagi Indonesia. Kami tak hanya menawarkan koneksi yang stabil, tetapi juga kemudahan teknis dan efisiensi untuk para penggunanya. Dari penyediaan jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, hingga dukungan teknisi teknologi informasi, pengguna hanya tinggal #TerimaBeres.”Fitur RoomMe Always On membantu para pengelola bisnis kost untuk memberikan layanan dan kenyamanan yang terstandarisasi untuk para tenant-nya. Salah satunya internet yang stabil. Tak hanya itu, RoomMe juga memberikan kemudahan untuk para pemilik kost yang ingin memajukan bisnisnya lewat fitur-fitur lain yang mampu mengeliminasi kendala keterbatasan waktu yang ditemui oleh para calon tenant melalui layanan operasional kost secara menyeluruh.RoomMe terus berkembang dan berinovasi dengan memberikan kemudahan kepada calon tenant untuk bisa mencari dan mendapatkan informasi rumah kost dengan cepat dan sangat mudah. Termasuk melakukan pembayaran dengan metode yang beragam.“Melalui kerja sama yang dilakukan, kami akan terus berupaya meningkatkan kualitas internet yang kami sediakan dan berkolaborasi dengan lebih banyak pihak. Khususnya industri perhotelan dan penginapan,” kata Chief Executive Officer Hypernet Sudianto Oei.(ROS)