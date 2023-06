Dukung Pemberdayaan Masyarakat, Program Empowering Fund Link Net Raih Penghargaan CSR Award 2023

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Deputy Chief Transformation Officer PT Link Net Tbk Joel Peter Ellis berfoto dengan piala penghargaan CSR Award 2023 untuk program Empowerment Fund dari PT Link Net Tbk. (Foto: Dok. Link Net)

Jakarta: PT Link Net Tbk terus berkomitmen dalam mendorong pemberdayaan masyarakat melalui program berkelanjutan Empowering Fund yang mendapatkan rekognisi berupa penghargaan CSR Award 2023. Program ini melibatkan partisipasi karyawan Link Net atau yang disebut sebagai First Squad, atas keberhasilannya melewati serangkaian aktivitas tantangan.Setiap tantangan yang berhasil diselesaikan oleh First Squad akan mendapatkan poin yang kemudian dikonversikan ke nilai Rupiah dan dihimpun menjadi dana yang disalurkan ke organisasi non-profit dan bisnis sosial.President Director & CEO PT Link Net Tbk, Marlo Budiman menyampaikan, "Kami senantiasa memberikan kontribusi positif yang tidak hanya disalurkan melalui pelayanan prima, tetapi juga melalui komitmen berkelanjutan Link Net dalam pemberdayaan masyarakat. Kami turut bersyukur komitmen tersebut menerima penghargaan CSR Award 2023, yang menunjukan hasil semangat dan kontribusi dari First Squad melalui program Empowering Fund yang Link Net lakukan setiap tahunnya sejak tahun 2021. Kami berharap kedepannya bisa selalu membawa kebermanfaatan jangka panjang, baik bagi individu, komunitas, maupun masyarakat yang lebih luas lagi."Pada Empowering Fund tahun lalu, Link Net berhasil melibatkan sebanyak 584 First Squad untuk mengikuti beragam tantangan yang diimplementasikan melalui platform digital First Squad Connect. Link Net berhasil menghimpun dan mendonasikan senilai Rp224 juta kepada dua organisasi non-profit, yakni Sokola Institute dan Yayasan Menembus Batas, serta satu social business, yakni Inisiatif Bisnis dan Ekonomi Kerakyatan (IBEKA).Ketiga organisasi ini dipilih karena merupakan organisasi yang memberdayakan masyarakat. Bersama dengan Yayasan Menembus Batas, Link Net mendukung program Difablepreneur yang bertujuan untuk memberdayakan orang dengan disabilitas dengan program mentoring atau pendampingan untuk mengembangkan usaha mereka serta menyediakan modal agar mereka dapat mencapai kemandirian finansial.Link Net juga berpartisipasi pada program SOKOLA SUMBA dari Sokola Institute, yang memberikan edukasi bagi anak-anak di Indonesia Timur dengan menyediakan kebutuhan logistik dan memfasilitasi pelatihan dan pemberdayaan, serta melakukan kolaborasi dengan IBEKA untuk memberikan pelatihan bagi warga pada program bertajuk Pengembangan Potensi Lokal (Pisang) Berbasis Masyarakat di Desa Cinta Mekar, Subang, Jawa Barat.Deputy Chief Transformation Officer PT Link Net Tbk, Joel Peter Ellis menambahkan, "Kami percaya bahwa kesuksesan sejati tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari perubahan positif yang kami berikan kepada masyarakat yang kami layani. Penghargaan ini menunjukkan dedikasi kami terhadap praktik berkelanjutan dan etika bisnis yang baik dengan melibatkan kolaborasi First Squad."Sebagai informasi tambahan, CSR Award 2023 merupakan ajang penghargaan bagi perusahaan yang tetap peduli dan ingin berkontribusi terhadap penguatan ekonomi, sumber daya manusia, lingkungan, komunitas, dan masyarakat yang berkelanjutan yang tahap seleksinya sudah dimulai sejak Februari 2023.