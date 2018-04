Lagi, Intel Bajak Orang Penting AMD

Belakangan, kompetisi pasar prosesor untuk komputasi mungkin tidak sepanas kompetisi di komponen kartu grafis tapi tampaknya hal ini akan berubah dalam waktu dekat sebab Intel kini telah membajak dua sosok penting dari AMD.Lewat informasi di situs resmi Intel, mereka mengumumkan bahwa Jim Keller telah bergabung dengan mereka. Keller merupakan sosok kunci di balik kesuksesan AMD menciptakan prosesor berarsitektur Zen atau yang lebih dikenal Ryzen dan prosesor seri EPYC yang telah berhasil melambungkan nama AMD.Latar belakang dibahas oleh Intel dalam situs resminya dan disebutkan bahwa Keller akan mengisi posisis sebagai Senior Vice President di Intel. Meksipun begitu, bukan berarti Intel membajak Keller langsung dari AMD. Sebelum bergabung dengan Intel, Keller mengisi posisi sebagai Vice President of Autopilot and Low Voltage Hardware Tesla."Saya sangat senang bisa bergabung dengan tim Intel untuk mengembangkan masa depan dari CPU, GPU, akselerator dan produk lainnya yang dibuat dalam era komputerisasi yang berpusat pada data," ungkap Keller dalam pernyataan resmi yang dimuat Intel.Dalam pernyataan resmi, Chief Engineering Officer and Group President of the Technology, Systems Architecture & Client Group Intel Dr. Murthy Renduchintala mengakui bahwa Keller adalah sosok yang sangat dihormati dalam pengembangan mikroarsitektur di industri prosesor.Sebelum ini, ada sosok penting AMD yang telah bergabung dengan Intel. Orang penting dalam pengembangan teknologi kartu grafis AMD Radeon Technologies Group yaitu Raja Koduri telah lebih dulu bergabung dengan Intel paa awal bulan November tahun lalu. Hal ini semakin menguatkan dugaan bahwa Intel menyiapkan strategi dan produk baru untuk bisa bersaing dengan AMD.(MMI)