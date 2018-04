Resmi, Apple Rilis iPhone 8 dan 8 Plus Warna Merah

Lewat halaman Newsroom di situs resmi, Apple mengumumkan bahwa mereka telah menyediakan iPhone 8 dan 8 Plus edisi warna merah. Ada juga edisi yang yang menggunakan casing flip cover dengan material kulit berwarna merah marun.Sesuai rumor sebelumnya, alasan Apple mengusung kembali warna ini seperti yang pernah dilakukan pada iPhone 7 dan 7 Plus tahun lalu, sebagai program amal Apple untuk gerakan penanggulangan HIV/AIDS di beberapa negara di benua Afrika.Pihak Apple menyatakan bahwa setiap penjualan unit iPhone edisi warna merah sebagian penghasilannya akan disumbangkan ke organisasi penanggulangan HIV/AIDS bernama (RED), meskipun Apple tidak menyebut secara rinci berapa banyak nilai penjualan setiap unit yang disumbangkan.Apple menyebutkan, produk untuk edisi warna merah akan tersedia di pasar negara tertentu mulai tanggal 13 April 2018 waktu setempat. Bagi Anda yang ingin berburu lebih awal, kedua produk tersebut akan tersedia di Singapura dan Malaysia pada hari ini dan sudah bisa mulai dipesan.iPhone 8 dan 8 Plus edisi warna merah yang dihadirkan Apple hanya tersedia dengan varian kapasitas memori internal 64GB dan 256GB, dalam pengumumannya, Apple menyebutkan dengan harga mulai dari USD699 (Rp9,6 juta) di negara asalnya.Tidak diketahui alasan Apple tidak ikut merilis iPhone dalam edisi warna merah mengingat seri tersebut memiliki kemampuan jauh lebih tinggi dari iPhone 8 dan iPhone 8 Plus. Kemungkinan besar, hal ini didasari kepada catatan penjualan kedua iPhone tersebut melebih jumlah penjualan iPhone X di akhir tahun 2017 lalu.(MMI)