Advan: Produk Kita untuk Konsumen yang Cari 'Value for Money'

Persaingan industri smartphone yang sangat cepat perkembangan inovasinya tidak membuat gentar merek lokal seperti Advan. Salah satu strategi Advan menurut Marketing Director Advan Tjandra Lianto adalah dengan menyediakan produk "value for money"."Jadi kita sediakan pilihan bagi konsumen, mau beli smartphone brand luar tapi harganya mahal atau yang value for money, harganya terjangkau dan fitur yang sesuai kebutuhan dan bundling dengan layanan operator," ungkap Tjandra.Tjandra menyebutkan bahwa Advan tidak melulu menawarkan smartphone yang hanya menjagokan harga terjangkau, tapi juga fitur yang sedang tren dan sesuai kebutuhan saat ini, serta lebih lengkap dibandingkan kompetitornya di harga yang sama.Dalam diskusi dengan media yang digelar Advan hari ini, Kamis 23 Agustus 2018, mereka membeberkan beberapa kunci fitur dari produknya yang membuatnya bisa unggul dengan merek global sekalipun yang juga bernai menawarkan harga murah.Advan mengambil contoh Advan i6 yang dibanderol Rp1,5 juta dan membandingkannya denggan Xiaomi Redmi 5A di rentang harga yang sama. Tjandra melihat saat ini kebutuhan layar yang lega menjadi kebutuhan pengguna smartphone Indonesia."Konsumen Indonesia saat ini semakin sering mengandalkan smartphone mereka untuk menikmati konten video dari streaming dan juga memainkan beragam game mobile," ungkap Tjandra.Advan i6 hadir dengan desain layar Full View rasio 18:9 berbeda dengan Xiaomi Redmi 5A yang rasio layarnya hanya 16:9. Dari sisi kamera, Tjandra juga membanggakan Advan i6 karena memiliki kamera belakang 13MP yang menggunakan sensor Samsung CMOS. Kamera depannya resolusi 5MP.Selain kamera yang menjadi salah satu daya tarik Advan i6, Tjandra juga menyebutkan bahwa kapasitas baterai dan konsumsi yang hemat juga jadi value yang ditawarkannya.Advan i6 hadir dengan baterai 3.300 mAh sementara Xiaomi Redmi 5A hanya dibekali baterai kapasitas 3.000 mAh. Fitur keamanan juga jadi nilai yang ditawarkan smartphone ini.Di rentang harga yang terjangkau tersebut, Advan sudah memberikan fitur keamanan yang lengkap dari mulai awal hingga akhir. "Pertama kita ada pemindai sidik jari, lalu di bagian dalamnya ada fitur Super App Lock dan Privacy System," lanjut Tjandra.Super App Lock bisa mengunci akses smartphone dengan pola garis yang bebas, tidak seperti pattern lock standar. Kemudian Privacy System diklaim mampu menyediakan ruang rahasia untuk menyimpan aplikasi yang hanya bisa dibuka saat melakukan panggilan.Advan juga menggandeng oeprator Indosat untuk menyediakan paket internet khusus. Mereka menilai, ini sepenuhnya value for money, apabila dibandingkan merek global yang menawarkan harga lebih mahal.(MMI)