Setelah Last Seen, WhatsApp Bakal Bisa Sembunyikan Status Online

Fitur sembunyikan Online di WhatsApp. Foto: wabetainfo.com

Jakarta: Aplikasi perpesanan WhatsApp bakal menyediakan fitur yang dapat menyembunyikan status Online. Fitur ini disatukan dengan Last Seen."Selama bertahun-tahun, banyak pengguna meminta untuk dapat menyembunyikan status online mereka," tulis pihak WhatsApp dalam website resmi WABetaInfo dikutip Selasa, 5 Juli 2022.Perusahaan itu mengungkapkan ada beberapa alasan mengapa fitur sembunyikan status Online ini dibutuhkan, seperti pengguna ingin menggunakan WhatsApp tanpa diganggu orang lain, atau merasa dikuntit oleh seseorang."Kami tahu banyak orang menginginkan fitur ini, jadi kami juga membuat konsep untuk menonaktifkan status online tahun lalu, itu cara yang baik untuk berbagi umpan balik dengan WhatsApp," lanjut WABetaInfo.Fitur matikan status Online ini dapat disamakan dengan fitur Last Seen (terakhir dilihat). Opsi yang diberikan adalah Everyone (semua) atau Same as Last Seen (sama seperti terakhir dilihat).Sebagai informasi, pilihan untuk yang bisa melihat Last Seen adalah Everyone (semua), My Contacts (kontak saya), My Contacts Except... (kontak saya kecuali), dan Nobody (tak ada).Tahun lalu, WhatsApp mulai secara otomatis menyembunyikan Last Seen ke kontak yang tidak pernah pengguna ajak mengobrol. Tujuannya untuk mencegah aplikasi pihak ketiga memantau status Last Seen dan Online. Sayangnya, orang-orang yang sudah mengobrol dengan pengguna masih dapat melihat dua fitur itu.