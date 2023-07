Telkomsel: Integrasi IndiHome dan Fixed Mobile Convergence Buka Banyak Potensi

Bagaimana tanggapan anda mengenai artikel ini? Happy

Denpasar: Medcom.id menghadiri acara Media Gathering Telkomsel yang berlangsung di Bali. Pada kesempatan ini Telkomsel kembali membagikan informasi terkait layanan barunya, Telkomsel One.Telkomsel One masih jadi pembicaraan karena merupakan integrasi layanan IndiHome yang kini sudah bernaung di bawah Telkomsel, bukan lagi Telkom. Selain itu layanan ini juga merupakan produk hasil model bisnis Fixed Mobile Convergence.Bagi yang belum tahu, Fixed Mobile Convergence (FMC) merupakan konvergensi layanan internet fixed broadband dan mobile broadband atau seluler. Menurut Senior VP Consumer Sales Operations Telkomsel, Gilang Prasetya justru setelah integrasi lahir sinergi dengan banyak potensi yang bisa dikembangkan.“Penggabungan IndiHome dan Telkomsel gak asal gabung, manfaatnya harus terasa. Kita eksplor bagaimana pelanggan IndiHome jadi Telkomsel dan sebaliknya,” ungkapnya.Menurut Gilang dari segi produk sinergi Telkomsel dan IndiHome melahirkan produk FMC yang mampu memenuhi kebutuhan internet pelanggan atau masyarakat Indonesia. Dia berkaca momen pandemi saat internet rumah sangat dibutuhkan dan kini setelah pandemi mobilitas manusia kembali normal.“Menurut kami adanya IndiHome dan FMC ini ada semangat baru atau mainan baru. Jadi sebelumnya dua entitas dengan keterbatasan skrg banyak yang bisa dieksplor,” ucapnya.Telkomsel One kini menawarkan paket internet rumah khas IndiHome (fixed broadband) yang dikombinasikan dengan paket internet seluler Telkomsel termasuk WiFi berbasis router yaitu Orbit.Meskipun begitu Gilang menyadari bahwa eksplorasi FMC atau sinergi IndiHome dan Telkomsel tidak bisa berhenti di produk. Gilang menegaskan bahwa eksplorasi tersebut juga mencakup layanan, misalnya after sales.Tidak hanya menyediakan akses layanan Telkomsel One di aplikasi myTelkomsel sebagai one stop service tapi juga diwujudkan ke dukungan customer service, yaitu bergabungnya GraPARI Telkomsel dan Plasa Telkom yang menjadi pusat after sales IndiHome.Gilang menyebutkan, kini 367 GraPARI akan ketambahan 387 Plasa sehingga ke depannya pusat informasi dan akses layanan Telkomsel One bisa diakses dari 754 gerai. Hal ini juga berlaku pada sales channel lain, termasuk yang digital seperti media sosial maupun call center.“Jadi tidak cuma produk, teknologi, pelayanan juha harus ke arah sana. Kita masih berproses dalam penggabungan, tidak cuma fisik. Layanan pelanggan kini tidak terbatas. Ini hal positif bagi kami karena semakin mudah menjangkau pelanggan,” jelas Gilang.Ke depannya, Telkomsel maupun Telkomsel One juga mengembangkan layanan after sales yang tidak terbatas pada cara berlangganan paket atau produk mereka tapi juga edukasi use case pemanfaatan WiFi untuk menciptakan ekosistem smart home yang kini semakin populer.