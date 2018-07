Model Baru Pamer Desain iPhone X Plus dan iPhone 9 6,1 Inci

: Sekitar tanggal 11 September mendatang, Apple diperkirakan akan mengumumkan rangkaian produk baru, dari AirPod dan iPad Pro model baru hingga Apple Watch Series 4, serta lini iPhone 2018.Beberapa bulan sebelum acara dilangsungkan, model dummy menampilkan desain dari dua model iPhone baru beredar di internet.Model dummy yang beredar tersebut adalah iPhone X Plus berlayar 6,5 inci dengan tampilan serupa iPhone X keluaran tahun 2017. Satu-satunya perbedaan antara keduanya yaitu ukuran bodi yang sedikit berbeda meski hanya tidak signifikan.Hal ini berarti, bahan kaca dan bingkai stainless steel akan kembali digunakan oleh model baru ini, bersamaan dengan modul kamera vertikal yang berfungsi sebagai rumah untuk dua kamera dan dua lampu LED flash berbeda warna.Selain itu, model dummy ini mengonfirmasi bahwa generasi terbaru iPhone X ini juga akan mengusung layout tombol yang sama dengan generasi sebelumnya. Hal ini terlihat pada sisi kiri terdapat tuas Ring atau Switch, serta tombol volume up dan volume down terpisah.Sedangkan di sisi kanan, terdapat tombol home memanjang yang juga berfugsi sebagai tombol jalan pintas untuk mengakses Siri. Sementara itu, iPhone berlayar 6,1 inci yang dikabarkan akan dipasarkan dengan nama iPhone (2018), akan menjadi perangkat terjangkau yang ditawarkan Apple.Serupa iPhone X dan X Plus baru, model berharga terjangkau ini akan mengadopsi desain layar baru, dengan bezel sedikit lebih tebal akibar penggunaan layar berpanel LCD. Selain itu, serupa dengan perangkat lebih premium, versi terjangkau ini juga akan menggunakan bahan kaca namun dengan kamera belakang tunggal berdesain serupa iPhone 4.Terkait harga dan peluncuran, iPhone X dan iPhone X Plus 2018 premium diperkirakan akan dipasarkan pada akhir bulan September mendatang. Namun iPhone berlayar 6,1 inci baru akan dirilis pada bulan Oktober akibat permasalahan yang dihadapi pada proses produksinya.Sementara itu, generasi terbaru iPhone X dikabarkan akan dipasarkan dengan harga sekitar USD899 (Rp12,9 juta), sedangkan varian iPhone X Plus seharga USD999 (Rp14,4 juta). Untuk model iPhone X versi terjangkau, Apple disebut akan memasarkannya dengan harga USD699 (Rp10 juta).(MMI)